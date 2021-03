Pekelná díra. Sousedé mají Brazílie dost, Bolsonaro čelí dosud největší krizi

„Viděl jsem článek, jenž o Brazílii prohlásil, že ji sousední země začínají vnímat jako leprosárium. A je to pravda,“ uvedl k situaci ve své zemi exdiplomat Ricardo Ricupero. „Horor. Brazílie je v srdci temnoty,“ dodal.

Zdá se, že sousedé, kteří se nyní snaží s popraskem za hranicemi vypořádat, souhlasí. Argentina, Kolumbie a Peru zakazují letecké spojení s Brazílií a venezuelská vláda v čele s prezidentem Nicolásem Madurem nadává na katastrofu, která připravila o život více než 300 tisíc Brazilců.

„Nové informace ze Sao Paula či Ria jsou alarmující, stejně jako bezohlednost trumpistické brazilské pravice a Jaira Bolsonara,“ prohlásil v minulém týdnu Maduro, když nařídil čtrnáctidenní lockdown s cílem zabránit nakažlivější variantě viru P1 dostat se na venezuelské území.



„Brazílie nyní znamená hrozbu pro celou planetu. A čí je to chyba? Bolsonarova. Je to šílenství, není pro to jméno,“ dodal Maduro.

Brazílie za úterek zaznamenala 3 780 úmrtí pacientů po nákaze covidem, nejvíce od počátku pandemie. Nových případů koronaviru se v největší latinskoamerické zemi prokázalo téměř 85 tisíc. Na Brazílii v poslední době připadá asi čtvrtina všech denních úmrtí na světě. Vzestup infekce v zemi experti přičítají právě nakažlivější variantě viru P1 z Amazonie.

Šedesát tisíc mrtvých jen za březen

Chaos u sousedů děsí také Uruguay, která se snaží obyvatele oblastí na hranicích s Brazílií naočkovat. „Cílem je vytvoření epidemiologického štítu,“ říká virolog a vládní poradce Rodney Colina. „Pokud se nám tu bude široce šířit varianta P1, museli bychom zavřít úplně všechno,“ dodal.

Experti očekávají, že jen v březnu zemře v souvislosti s covidem téměř 60 tisíc Brazilců, což z něj udělá nejsmrtelnější měsíc od začátku pandemie.

Nárůst případů v Brazílii řeší také Argentina. Skupina předních vědců tu nedávno napsala dopis, v němž prosí svou vládu o uzavření pozemní hranice s Brazílií, která má více než 1 220 kilometrů.

„Brazílie je zrcadlo, do kterého bychom se raději neměli dívat. Proto je zásadní okamžitě uvalit cestovní omezení, než bude příliš pozdě,“ řekl biolog Humberto Debat, jenž také odsoudil chování prezidenta Bolsonara.

Ve čtvrtek, kdy Brazílie poprvé zaznamenala přes 100 tisíc nově pozitivních, Argentina oznámila, že zakáže lety z Brazílie, Chile a Mexika. Letecké spojení už v lednu zakázala také Kolumbie, také ona se kvůli obavám z viru zaměřila na očkování dospělých v pohraničních oblastech.



„Bolsonaro dokázal z Brazílie udělat gigantickou pekelnou díru,“ prohlásil před týdnem exprezident Kolumbie Ernesto Samper poté, co Světová zdravotnická organizace uvedla, že Brazílie ohrožuje sousední země. Bolsonaro se ale kritice brání. „Lidé neumírají jen v Brazílii,“ opáčil.

Bolsonaro dříve snižoval závažnost covidu-19 a prosazoval používání neověřených léčiv. Před týdnem ale řekl, že z očkování udělá prioritu letošního roku. Zatím však očkovací kampaň v zemi postupuje jen s obtížemi.

Bezprecedentní rezignace

Bolsonaro podle odborníků nyní čelí největší politické krizi od svého nástupu v lednu roku 2019. Během úterka společně rezignovali šéfové brazilské armády, námořnictva a vzdušných sil poté, co prezident provedl řadu zásadních změn ve složení vládního kabinetu.

Rezignace čelných představitelů všech tří hlavních struktur brazilských ozbrojených sil je bezprecedentní a podle agentury AP k ní došlo poprvé minimálně od doby, kdy v zemi před 36 lety skončila vláda vojenské junty.



Kabinet v pondělí opustili tři ministři včetně šéfa diplomacie Ernesta Araúja, který v uplynulých týdnech čelil kritice za neschopnost zajistit zemi dostatek vakcín proti covidu-19 z Pekingu a Washingtonu.



Po Araújovi ohlásil svůj odchod i ministr obrany Fernando Azevedo Silva, jenž měl s Bolsonarem spor ohledně otázky loajálnosti ozbrojených sil a zastával pozici, že by se armáda měla soustředit spíše na hájení ústavy než na osobní podporu prezidenta.