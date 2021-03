Brazílie čelí historickému kolapsu. Rozprašme dezinfekci, šokoval politik

Kontroverzní návrh vzdušného nasazení alkoholového gelu na ruce zazněl na pondělní schůzce zastupitelstva města Canela ve státě Rio Grande do Sul.

„Máme tu řadu podnikatelů, kteří mají letadla. Nevím, jestli existuje tekutá verze alkoholového gelu, ale myslím, že postřik by byl dobrý nápad, protože virus je ve vzduchu,“ prohlásil zcela vážně radní Alberi Dias.

„Používají letadla k postřiku plodin,“ uvažoval podle listu The Guardian dál politik, jehož stát nyní čelí v souvislosti s covidem-19 rostoucímu počtu infekcí a úmrtí. „Možná je to dobrý nápad, protože alkoholový gel neškodí,“ dodal padesátník. Odezva na jeho slova byla okamžitá.

Jeden z radních se jeho návrhu vysmál. „Když je politika vedena vznešenými muži, lidé budou jen profitovat,“ uvedl s notnou dávkou ironie. Na Diasův nápad okamžitě zareagovali také uživatelé sociálních sítí.

Uvažovali mimo jiné nad tím, co by se stalo, pokud by si kuřáci během alkoholového postřiku zapálili cigaretu.

„Tenhle člověk je připraven být ministrem zdravotnictví,“ uvedl jeden z uživatelů s odkazem na to, že prezident Jair Bolsonaro v pondělí odvolal z úřadu ministra zdravotnictví Eduarda Pazuella, za jehož desetiměsíčního období ve funkci zemřelo na covid-19 více než 260 tisíc Brazilců.

Pazuella během úterka vystřídal kardiolog Marcelo Queiroga, jenž se stal čtvrtým šéfem resortu od začátku pandemie. Queiroga prohlásil, že bude pokračovat v práci svého předchůdce, vykonávat Bolsonarovu politiku a hledat řešení. „Ale neexistuje žádné zázračné řešení,“ prohlásil ministr.

Denně přes osmdesát tisíc infekcí

Brazilské zdravotnictví se v posledních týdnech dostalo na pokraj kolapsu kvůli výraznému nárůstu případů koronaviru. Guvernéři brazilských států vyzvali vládu k zavedení celonárodních opatření.

Proti těm ale dlouhodobě vystupuje Bolsonaro, jenž považuje jejich dopad na ekonomiku za horší než dopad viru samotného. K tvrdým opatřením vyzval i šéf Světové zdravotnické organizace Tedros Ghebreyesus, podle něhož situace v Brazílii ohrožuje i ostatní země regionu.

Za předchozích 24 hodin zemřelo v Brazílii v souvislosti s covidem 2 841 pacientů - nejvyšší hodnota od začátku epidemie a o 600 úmrtí více než předchozí rekord z minulého týdne. Počet nových infekcí za poslední den dosáhl 84 tisíc, což je třetí nejvyšší údaj od počátku pandemie.



Podle státního střediska zdravotnického výzkumu Fiocruz Brazílie čelí nejhoršímu zdravotnickému a nemocničnímu kolapsu ve svých dějinách.

„Je naprosto naléhavé a nutné posílit soubor nelékových opatření, jež vedou ke zpomalení či znemožnění přenosu nákazy,“ uvedl ústav.

Chybí místa na JIP

Kromě vedení země, které na narůstající infekce reagovalo neadekvátně a se zpožděním je podle expertů na vině také rychlé šíření kmene P.1 z amazonského města Manaus, jenž je nakažlivější a lépe schopen reinfikovat lidi než předchozí verze koronaviru.

Brazílie je podle expertů nyní domovem stovek nových variant. Vědci podle listu The Wall Street Journal varovali, že čím déle bude nemoc v Brazílii nekontrolovaně mutovat, mohou se objevit další nebezpečnější verze, což může ohrozit pokrok proti pandemii v jiných zemí.

„Vypadá to jako noční můra,“ říká Mohamed Parrini, ředitel nemocnice Moinhos de Vento ve městě Porto Alegre, jenž se snaží přeměnit co nejvíce oddělení na provizorní JIP. „Nejsmutnější je, když začněte vídat s intubací lidi z vašeho okolí - příbuzné, přátelé, zaměstnance,“ líčí.



Stejně jako mnoho lékařů po celé zemi, také Parrini říká, že v poslední době vidí víc mladších pacientů, mnoho ve věku 30 až 40 let, než při první vlně pandemie v polovině loňského roku.

V Brazílii, která má na 211 milionů obyvatel, se infekce koronavirem prokázala dosud u více než 11,5 milionu lidí, z nichž téměř 280 tisíc v souvislost s nákazou zemřelo.

Vakcínu proti koronaviru dostalo zatím v Brazílii asi deset milionů lidí, což je asi 4,8 procenta tamní populace. Obě potřebné dávky dostalo jen 3,67 milionu Brazilců, což je pouhé 1,7 procenta obyvatel.

