Covid v Brazílii zabíjí děti víc než jinde, lékařům na ně nezbývají síly

Když batole trápila horečka, která nešla srazit, vzala třiatřicetiletá Ariani Marinheirová svou dceru Letícii do nemocnice, kde jí lékaři diagnostikovali covid. „Uklidňovali mě s tím, že u dětí to většinou není vážné,“ líčí žena.



O čtrnáct dní později ale Letícia v nemocnici ve městě Maringá na jihu země zemřela. „Stalo se to rychle. Byla pro mě úplně vším,“ líčí Marinheirová, která se s manželem o vytoužené dítě snažila řadu let.

Odborníci se podle listu The New York Times shodují, že koronavirus v Brazílii zabíjí malé děti neobvykle velkou měrou. Podle oficiálních dat tu od počátku pandemie zemřelo na covid 832 dětí ve věku do pěti let.



„Země sledují dopad viru odlišně, takže máme málo srovnatelných údajů. V USA, které mají větší populaci než Brazílie a vyšší počet obětí, za stejnou dobu zemřelo 139 dětí mladších čtyř let,“ říká epidemioložka Fátima Marinhová, která vede studii o dětských obětech covidu.

Marinhová se domnívá, že brazilská data jsou kvůli nedostatečnému testování značně podhodnocená. Lékařka odhaduje, že od počátku pandemie zemřelo v Brazílii s covidem více než 2 200 dětí mladších pěti let, včetně nejméně 1 600 dětí mladších jednoho roku.

Pro vinění mutace není dost důkazů

„Vidíme obrovský dopad na děti. Je to číslo, které je absurdně vysoké a jinde na světě jsme ho neviděli,“ líčí Marinhová. „Tato čísla jsou překvapivá. Je to mnohem víc, než co zaznamenáváme v USA,“ souhlasí specialista na infekční nemoci Sean O’Leary z Univerzity v Coloradu.

Podle expertů zatím neexistuje dostatek důkazů o tom, že mutace koronaviru, které u mladých a zdravých dospělých vedou k závažnějším případům covidu-19, mají vliv na úmrtnost kojenců a dětí.

Odborníci nicméně tvrdí, že varianta P.1, která je v Brazílii široce rozšířená, vede k větší úmrtnosti těhotných žen. „Některé ženy s covidem rodí mrtvé nebo předčasně narozené děti již infikované virem,“ líčí epidemiolog André Freitas z Univerzity v Campinasu, který vedl studii o mutacích viru.



„Nyní můžeme potvrdit, že varianta P.1. je mnohem závažnější u těhotných žen. Pokud má těhotná žena tuto mutaci, dítě nemusí přežít nebo mohou zemřít oba,“ popsal Freitas.

Nedostatečné testování i péče

Zásadní roli v počtu obětí z řad dětí hraje podle expertů nedostatek včasného a adekvátního přístupu ke zdravotní péči. „V USA a Evropě je včasná léčba klíčem k uzdravení dětí nakažených covidem. V Brazílii přetížení lékaři virus u dětí často potvrdí příliš pozdě,“ říká Marinhová.

„Děti se tu netestují. Pošlou je domů a podezření na covid řeší až ve chvíli, kdy se děti vrátí do nemocnice ve skutečně špatném stavu,“ líčí.

„Dítě, které dnes možná potřebuje jen trochu kyslíku, může příští týden skončit na ventilátoru, pokud nemá přístup ke kyslíku a steroidům, které jim v USA podáváme hned na počátku onemocnění,“ říká lékařka Lara Shekerdemianová, šéfka JIP v Texaské dětské nemocnici.

Některé z dětí, které v Brazílii na virus zemřely, měly již předtím zdravotní potíže, kvůli nimž byly zranitelnější. Marinhová přesto odhaduje, že takové děti představují jen něco málo přes čtvrtinu úmrtí ve skupině dětí mladších deseti let. I zdravým dětem tak v zemi zjevně hrozí větší riziko.



K těm patřila také Leticía, která podle Marinheirové nebyla až dosud nemocná. „Lékaři nevěřili, že se to může tak zhoršit,“ líčí s tím, že ani po čtyřech dnech v nemocnici lékaři stále neměli hotové všechny testy. „Tento virus je tak nevyzpytatelný. Je to jako hrát loterii,“ uzavírá.

V zemi, která má na 211 milionů obyvatel, se od počátku pandemie potvrdilo na 15,2 milionu infekcí koronavirem. Brazilské ministerstvo zdravotnictví eviduje na 430 tisíc úmrtí v souvislosti s koronavirem.