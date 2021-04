Bhútán seděl na vakcínách a čekal na správné datum, poté naočkoval většinu

Bhútán podal vakcínu proti koronaviru většímu podílu své populace, než jakýkoli další národ na světě kromě Seychel. Předčil i velmi rozvinuté země včetně Izraele a Velké Británie, které provádějí agresivní očkovací kampaň už několik měsíců. Výhodou Bhútánu je samozřejmě jeho malá velikost. Má o něco menší rozlohu než Švýcarsko a celkem 760 tisíc obyvatel.

Bhútán těží také z očkovací diplomacie. Indie, která s ním sousedí na jihu, mu zdarma poskytla statisíce dávek očkování od společnosti AstraZeneca vyráběné v Indii pod názvem Covidshield. Indie podle analytiků věnovala Bhútánu očkování s cílem čelit rostoucímu čínskému vlivu v regionu.

Poté, co v lednu do Bhútánu dorazil první dar ve výši 150 tisíc dávek, kancelář bhútánského premiéra Lotaye Tsheringa oznámila, že očkování prozatím nikdo nedostane, protože vláda považuje za důležité stanovit pro spuštění celostátního očkování příznivé datum.



Skupina buddhistických mnichů, která dohlíží na oficiální státní náboženství, totiž varovala, že mezi 14. únorem a 13. březnem bude nepříznivé období. „Počkáme, až tato doba skončí,“ prohlásil premiér.

Magazín Economist poznamenal, že umožnit astrologii diktovat rozhodnutí v oblasti veřejného zdraví se nakonec ukázalo jako výhodné. Bhútán například nemusel řešit distribuci vakcín prioritním skupinám a místo toho si do března počkal na dalších 400 tisíc dávek očkování.

Čekání nebylo podle Economistu hazardní z toho důvodu, že Bhútán dosud zaznamenal necelou tisícovku infekcí a už na počátku pandemie nakázal příchozím ze zahraniční povinnou 21 dní dlouhou karanténu.

Rychlou očkovací akcí navíc Bhútán podle analytiků nenápadně zvýšil tlak na Indii, aby mu poslala další zásilku s vakcínami. Všichni místní dospělí budou druhou dávku potřebovat přibližně do dvanácti týdnů. Čekání dalo Bhútánu také čas vysvětlit obyvatelům vše kolem vakcinace.



Tshering, jenž vystudoval medicínu, probudil v lidech ohledně očkování nadšení a opakovaně na Facebooku organizoval živá setkání, kde se ho mohli na cokoliv zeptat. Národní dobrovolnická služba poté pomohla zřídit 1 200 očkovacích míst a zajistila rozvoz dávek, což bylo v zemi, která měla podle The Telegraphu před pandemií pouze 37 lékařů, klíčové.

Bhutan has finished mass #COVID19 vaccination — vaccinating 467,895 people in just 9 days  



Vaccinators visited elderly people with mobility or sight impairments at their homes last week! ✨

Pictured: Home visits in Tsirang & Wangdue districts. #Vaccinated pic.twitter.com/Kh19cPHIDW — UNICEF Bhutan (@UNICEFBhutan) April 6, 2021

Vakcínu dostanou i vysoko v Himalájích

Jeden z týmů dobrovolníků se vydal na cestu po Himalájích, kde během šesti dní dodal očkování do šesti vesnic. Na další místa byl preparát doručen pomocí helikoptér. Bhútán měl už před pandemií národní imunizační program a tudíž vybudovaná místa pro skladování vakcín.

První očkovací den vypadal v Bhútánu podle listu The Washington Post zcela jinak, než v dalších zemích. Buddhističtí mniši se tu od rána modlili. První dávku dostala v souladu s astrologií žena narozená v roce opice, a to od zdravotnice narozené ve stejném roce.

Do 8. dubna dostalo první dávku očkování více než 472 tisíc lidí ve věku od 18 do 104 let. Na první dávku už čeká jen několik málo jedinců. Král Džigme Khesar Namgjel Wangčhug uvedl, že se nechá naočkovat až poté, co se dostane na všechny v zemi. „Každý z nás se musí nechat naočkovat, aby král dostal vakcínu co nejdříve,“ uvedl ministr zdravotnictví.