Rusko má 200 tisíc případů koronaviru, Wu-chan hlásí jednoho nově nemocného

Počet evidovaných případů koronaviru v Rusku nyní dosáhl 209 688. Za poslední den tam laboratoře evidují 11 012 pozitivních testů, což je dosud druhý nejvyšší zaznamenaný denní počet v zemi.

S nemocí covid-19 tam přibylo 88 úmrtí, mrtvých tak už je 1 915. Země tento týden co do počtu potvrzených případů koronaviru předstihla Francii a Německo, stala se pátou nejpostiženější na světě. Británie a Itálie nyní Rusko překonávají o méně než 10 tisíc nakažených, Španělsko o necelých 15 tisíc.



Za uplynulých 24 hodin Španělsko zaznamenalo 143 úmrtí v souvislosti s covidem-19, což je nejnižší denní počet od 18. března. Místní úřady nicméně o víkendech většinou hlásí nižší čísla než ve všední dny, jelikož se na mnoha místech pozastaví administrativní činnost.



Počet nakažených v zemi vzrostl o 812 na celkových 224 390. Denní počty zemřelých ve Španělsku trvale klesají od 2. dubna, kdy země ohlásila rekord 961 úmrtí za den. Celkem úřady v dnešnímu dni evidují již 26 621 zemřelých na následky covidu-19, což je třetí nejvyšší počet v Evropě po Itálii a Británii.

Naopak Spojené státy, které jsou koronavirem nejpostiženější zemí světa, za uplynulý den podle Univerzity Johnse Hopkinse registrovaly dalších 1 568 úmrtí pacientů s covidem-19. Je to ale stále méně než o den dříve.

Prezident Trump denně podstupuje rychlotest

Celkový počet obětí v zemi vzrostl na 78 746, přičemý nákaza se tam potvrdila už u více než 1,3 milionů lidí. Země eviduje více než 1000 úmrtí každý den už od 1. března. Dosud nejvyšší zaznamenaný počet úmrtí byl v polovině dubna, kdy zemřelo přes 3 100 pacientů.

Další dva členové krizového týmu Bílého domu zřízeného pro koordinaci boje s pandemií koronaviru – epidemiolog Anthony Fauci a šéf amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) Robert Redfield – se mezitím uchýlili do dvoutýdenní karantény poté, co přišli do kontaktu s osobami, u jichž se prokázala infekce. V izolaci je přitom už od pátku další člen týmu Stephen Hahn, šéf amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA).

Všichni členové týmu nyní podstupují každodenní rychlotesty na přítomnost koronaviru, které zatím byly všechny negativní. To samé platí také o prezidentovi Donaldu Trumpovi a viceprezidentovi Mikovi Pencovi.

V Německu nemocných ubývá

Vysoký počet úmrtí opět hlásí Brazílie, kde s koronavirem zemřelo dalších 730 lidí poté, co o den dříve země evidovala smutný rekord 751 mrtvých. Nově nakažených je 10 611. Celkový počet obětí v bezmála 210milionové zemi tak činí 10 627 a počet evidovaných nákaz přesáhl 155 939.

V Latinské Americe je Brazílie co do počtu obětí i nakažených podle serveru Wordometer nejhůře zasaženou zemí, celosvětově je na základě infikovaných na osmém místě.



Denní nárůst obětí v Německu je naopak výrazně nižší než v předchozích dnech. Podle Institutu Roberta Kocha (RKI) se nákaza koronavirem za poslední den ve Spolkové republice prokázala u dalších 667 lidí, 26 nemocných zemřelo.

Německé úřady však obecně v neděli hlásí nižší čísla, než ve všední dny. Od začátku pandemie vyšly v Německu pozitivní testy na koronavirus u 169 218 lidí, z nichž 7395 zemřelo.

Virus se v Singapuru šíří na ubytovnách

Singapur za posledních 24 hodin zaznamenal 876 nových případů nákazy. Počet lidí, u kterých se nákaza potvrdila, tak v městském státě vystoupil na 23 336. S odvoláním na dnešní sdělení singapurského ministerstva zdravotnictví.



Ministerstvo v prohlášení zároveň upřesnilo, že drtivou většinu nově nemocných tvoří zahraniční dělníci, kteří žijí na ubytovnách. Pouze ve třech případech jde o stálé rezidenty. Dosud má stát 20 mrtvých, noví nepřibyli.



Malajsijská vláda mezitím o měsíc prodloužila některá protikoronavirová nařízení, jde především o sociální distancování a hygienická opatření.

Tento týden se po dvou měsících v zemi opět otevřely obchody. Malajsie v neděli hlásí 67 nových případů nákazy a žádná úmrtí. Dosud země zaznamenala 6 656 případů infekce a 108 úmrtí.



Thajsko v neděli hlásí pět nových případů, čímž počet zaznamenaných nemocných v zemi stoupl na 3 009, z nichž 56 zemřelo. Tři nově nakažení se podle úřadů vrátili ze zahraničí. Šíření nákazy v Thajsku se nicméně v uplynulých týdnech zpomalilo, což umožnilo opět otevřít některé obchody.



V čínském Wu-chanu, kde se v prosinci poprvé objevil do té doby neznámý koronavirus, byl nyní po více než měsíci zaznamenán jeden případ nákazy. Pevninská Čína v neděli informovala o 14 nově nemocných v zemi. Jde o nejvyšší počet od 28. dubna, o den dříve hlásila pouze jednoho infikovaného.