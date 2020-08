Itálie stojí na křižovatce, počet infekcí roste a druhá vlna je za dveřmi

Itálie spustila poplach minulou sobotu poté, co zaznamenala 629 nových případů koronaviru, zatímco v předchozích dnech to bylo kolem 500. Taková čísla neviděla od května, kdy po dvou měsících ukončila nejdelší karanténu na světě. Covid-19 si v zemi dosud vyžádal více než 35 tisíc životů.



Ve středu mělo pozitivní test na koronavirus dalších 642 lidí. Italská vláda v neděli rozhodla o uzavření diskoték a nočních klubů, na některých místech nařídila nošení roušek. „Nemůžeme anulovat oběti za poslední měsíce,“ řekl ministr zdravotnictví Roberto Speranza s odkazem na možnou druhou vlnu.

Stejně jako na vrcholu epidemie, také nyní infekcí přibývá nejvíce v regionech na severu země - v Benátsku a Lombardii. Dosud se virem v zemi nakazilo více než čtvrt milionu lidí, aktivních případů má země aktuálně přes čtrnáct tisíc.



„Itálie se právě nachází na křižovatce. Pokud nezavedeme nutná omezení a počet infekcí bude nadále stoupat, budeme muset zavést lokální karantény,“ říká Walter Ricciardi, poradce italského ministerstva zdravotnictví.

První vlna pandemie byla podle místních v Itálii brutální a národ úplně zdecimovala. „Neměli bychom fyzickou nebo psychologickou sílu, abychom čelili nové vlně,“ řekl The Guardianu jednašedesátiletý Ettore Consonni z Bergama, jenž se covidem-19 nakazil v březnu a 27 dní strávil v komatu na JIP.

Smrt mnoha lidí nesmí přijít vniveč

V té době nebylo v lombardských nemocnicích žádné místo a Consonniho museli převézt do Palerma na Sicílii. „Zatímco za mě dýchal ventilátor, v Bergamu zemřel můj bratr. Štve mě představa, že naše bolest a smrt lidí přijde vniveč. Nemůžeme dovolit, abychom se vrátili do stejného stavu,“ říká.

Trasování kontaktů a dodržování bezpečnostních opatření pomohlo Itálii v uplynulých měsících dosáhnout stabilního počtu nových infekcí. Pak ale nastala změna. Většina lidí, kteří měli v posledních dnech pozitivní test, jsou mladí turisté, kteří se vracejí z Řecka, Španělska, Malty a Chorvatska.

Po všech cestovatelích z těchto zemí proto Itálie bude požadovat negativní test. Během úterka navíc skončilo na ostrově Santo Stefano u Sardinie 470 turistů v karanténě poté, co se virus prokázal u zaměstnance místního letoviska.

„Je správné sledovat lidi přijíždějící ze zemí s rostoucím počtem infekcí, ale říkám si, proč úředníci nevěnují stejnou pozornost i těm, co zemi neopustili,“ myslí si Massimo Galli, vedoucí infekčního oddělení v nemocnici v Miláně.

„Chápu, že je třeba se vrátit k normálu, ale některým věcem se dalo předejít. Vláda nyní uzavřela řadu diskoték a barů, proč je ale vůbec otevírala,“ líčí.

Množství nových infekcí je podle Galliho cenou, kterou Itálie platí, aby dala ekonomiku opět do pohybu, zejména v odvětví cestovního ruchu. Úředníci se po karanténě snažili najít rovnováhu mezi znovuotevřením veřejného prostoru a hranic státu, a přitom co nejlépe ochránit zdraví obyvatel.

Italské pláže praskají ve švech

Podle některých ale vláda zašla příliš daleko. „Ohromilo mě, jak Itálie přešla od jedněch z nejpřísnějších omezení v Evropě k totální volnosti. Vypadá to, že lidé v Itálii zapomněli na existenci viru a na to, co způsobil,“ říká dvaatřicetiletá politoložka Marta Espertiová, která nemoc prodělala v březnu.

Také na přeplněných plážích jižní Itálie se vrchol pandemie jeví jako vzdálená vzpomínka. „Virus nyní možná zeslábl kvůli teplu, ale co se stane, až půjde teplota zase dolů?“ říká Tullio Prestileo, lékař infekčního oddělení nemocnice v Palermu.

„Jaký smysl má uzavření diskoték, když ani ne za měsíc otevřou školy a ve třídě bude sedět třicet dětí,” dodává Prestileo.



Školy jsou v Itálii zavřené už od února. Jejich opětovné otevření v září je jednou z priorit kabinetu. „Musíme školy znovu otevřít, ale nesmíme udělat chybu. Tato sága není u konce a závisí na našem chování. Musíme být i nadále ostražití,“ řekl ministr zdravotnictví Speranza .