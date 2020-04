Americký stát Missouri žaluje Čínu kvůli koronaviru, chce finanční náhradu

„Čínská vláda lhala světu ohledně nebezpečí a nakažlivosti covid-19, umlčovala ty, kteří upozorňovali na problémy, a učinila jen málo pro to, aby zastavila šíření nákazy,“ píše se v žalobě podané republikánským ministrem spravedlnosti státu Missouri Ericem Schmittem.



Žaloba se rovněž zmiňuje o „nově vznikající teorii ohledně původu viru, že byl vypuštěn z Wu-chanského virologického institutu, který jej studoval“.



Koronavirus se poprvé u člověka prokázal právě v čínském městě Wu-chan. Teorie o umělém vytvoření viru v posledních týdnech stále častěji rezonuje především v konzervativních amerických kruzích.



Světová zdravotnická organizace (WHO) však v úterý prohlásila, že všechny vědecké důkazy nyní nasvědčují tomu, že se virus na lidi přenesl ze zvířat.

Čína nabádá ke společnému postupu

Čína se proti podobným obviněním opakovaně brání. „Mezinárodní komunita dokáže překonat tento virus pouze pokud zůstane sjednocená a bude spolupracovat na společném postupu“, uvedl mluvčí čínského ministerstva zahraničí Keng Šuang.

„Útočení a snaha o diskreditaci jiných zemí je jednoduše plýtváním času a může stát životy,“ dodal s tím, že koronavirus je „společným nepřítelem lidstva“ a Čína je rovněž jednou z jeho obětí.

Žaloba míří kromě vlády v Pekingu a několika místních úřadů také proti Komunistické straně Číny. Americké zákony totiž Američanům i státům zakazují žalovat cizí mocnosti, na politické strany uvnitř států se však toto omezení nevztahuje.

Autoři žaloby se tak domnívají, že by mohla mít jejich iniciativa větší šanci na úspěch.

Republikání chtějí žalovat Čínu v OSN

Profesorka práva z Kalifornské univerzity Chimene Keitnerová však listu The Guardian řekla, že je podobný právní krok v podstatě bezzubý. Šéfka missourijské Demokratické strany Lauren Gepfordová prohlásila, že se Schmitt snaží žalobou jen zviditelnit při kampani za své znovuzvolení.

Administrativa republikánského prezidenta Donalda Trumpa opakovaně kritizuje Čínu za nedostatečnou transparentnost ohledně šíření nákazy v prvních týdnech po jejím objevení.

V pondělí požádalo 22 republikánských zákonodárců americkou vládu, aby proti Číně vznesla žalobu u Mezinárodního soudního dvora OSN.

Spojené státy evidují přes 825 tisíc lidí s koronavirem a více než 45 tisíc lidí, kteří po nákaze zemřeli. Oba tyto údaje jsou nejvyšší ze všech zemí na světě. Stát Missouri s více než šesti miliony obyvatel zaznamenal od začátku pandemie 6 142 nakažených a 229 zemřelých.

Hrozí druhá vlna nákazy, varuje expert

Spojené státy zasáhne příští zimu další vlna nákazy koronavirem, která by však mohla udeřit ještě silněji než ta současná, protože zřejmě přijde na začátku chřipkové sezóny. Podle agentury Reuters to v noci na středu prohlásil ředitel amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) Robert Redfield.

„Je tu možnost, že útok viru na náš stát bude příští zimu ještě náročnější než ten, kterým jsme právě prošli,“ řekl Redfield. „Budeme tu mít zároveň epidemii chřipky a epidemii koronaviru ve stejnou dobu,“ dodal s tím, že takový scénář by dostal zdravotnický systém v zemi pod ještě větší nátlak, než jaký zažil v posledních týdnech.

Přísná ochranná opatření přijímaná jednotlivými státy mají podle ředitele CDC mamutí podíl na zpomalení průběhu epidemie. Pro obnovení ekonomického života v zemi je však potřeba výrazně zvýšit možnosti testovat lidi na koronavirus.

Potřeba by bylo také zřídit síť pracovníků, kteří by vyhledávali osoby, jež přišly nedávno do kontaktu s nově nakaženými. K tomu by však bylo nutné najmout až 300 000 lidí, jež by se podle Redfielda mohli rekrutovat ze zaměstnanců federálního statistického úřadu či příslušníků Mírových sborů. Jedině tak bude možné znovu nastartovat hospodářství, jež kvůli pandemii silně utrpělo.

Redfield také řekl, že situaci „příliš nepomáhají“ nedávné protesty proti ochranným opatřením, při nichž lidé požadovali „osvobození“ svých států. Jejich snahy na twitteru v některých případech podpořil i republikánský prezident Donald Trump.