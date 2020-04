JAR poslala za lidmi po celé zemi tisíce zdravotníků, strategie slaví úspěch

Více než osmadvacet tisíc zdravotníků zamířilo do všech devíti jihoafrických provincií, kde chodí od jednoho domu k druhému, měří obyvatelům teplotu, zapisují si jejich cestovní historii a zjišťují další podrobnosti. V chudých komunitách vláda zřídila mobilní zdravotní střediska, kam lidé hojně dochází.



„Udělala to pouze Jihoafrická republika,“ říká s odkazem na úsilí Salim Abdool Karim, expert na HIV a člen zdejšího týmu odborníků bojujícího s koronavirem.

Podle oficiálních údajů už zdravotníci tímto způsobem prověřili dva miliony Jihoafričanů z celkem sedmapadesátimilionové populace. Země dosud zaregistrovala 4 220 případů infekce. Nemoci covid-19 tu podlehlo 79 lidí.



Přestože Jihoafrická republika (JAR) zaznamenala největší počet nakažených na kontinentu, její vláda to označila právě za důsledek agresivního testování. Do úterka v JAR test na koronavirus podstoupilo už více než 125 tisíc lidí. Vedení země chce do konce měsíce testovat denně až třicet tisíc lidí.

Postavili se koronaviru čelem

„Aktivně testujeme, abychom získali přesný obrázek o tom, co se děje v terénu, a měli přehled o geografickém mapování šíření viru,“ uvedla mluvčí jihoafrického ministerstva zdravotnictví Lwazi Manziová.

Ačkoli i další země, například Čína, Kuba, Etiopie či Indie, nasadily do terénu množství zdravotníků, JAR je podle listu The Washington Post jedinou zemí, která to udělala na celostátní úrovni a s cílem shromažďovat údaje o tom, kdo je nejvíce ohrožen a kdo by měl být testován.

V zemi, kde mnoho lidí nemá vlastní auto ani peníze na veřejnou dopravu, jsou obyvatele za kontrolu doma vděční. „Nečekali, až koronavirus dorazí k nim. Šli a postavili se mu čelem,“ říká o zdravotnících pětapadesátiletá Eunice Ratlhaganeová z chudé čtvrti ve městě Krugersdorp nedaleko Johannesburgu.

Žena však přiznává, že kolem ní se odehrává scéna, kterou nemůže napravit ani razantní reakce zdravotnických úřadů. I přes řadu omezení, jež umožňují lidem opouštět domov jen v nezbytných případech, jsou ve městě stále otevřené různé obchody, děti si hrají venku a na ulicích je rušný provoz.

Chudé více než koronavirus trápí uživení rodin

Vysoký počet pacientů v mobilních klinikách sice podle odborníků ukazuje touhu Jihoafričanů být součástí řešení, ale neschopnost mnoha lidí zůstat doma odráží rozsáhlou chudobu v zemi.

„Právě teď se musím ujistit, že vyprodám sklad, abych uživil svou rodinu,“ říká pětapadesátiletý majitel obchodu se smíšeným zbožím Peter Poe, který podporuje vládní strategii. „Nevím, jestli ale bude fungovat, protože mnoho místních se více než o koronavirus zajímá o své přežití,“ líčí Poe.

JAR se potýká s ohromnou sociální nerovností. Čtvrtina obyvatel žije ve čtvrtích, kde není tekoucí voda. Lidé si pro ni musí chodit do nádrží, což v těchto dnech značně ztěžuje doporučené pravidelné mytí rukou i uklízení.

Odborníci v předchozích týdnech varovali, že v takových zemích mohou omezení zavedená kvůli koronaviru způsobit více škody než užitku a vést k nepokojům ve společnosti. Obyvatelé jihoafrických chudinských čtvrtí v předchozích dnech protestovali kvůli nedostatku jídla.

Zdá se, že křivka nemocných zatím v JAR exponenciálně neroste, čehož se mnozí odborníci obávali. Počet případů se rychle zvyšoval přibližně deset dní, ale od zavedení omezení a rozmístění mobilních zdravotnických týmů se šíření nemoci zpomalilo a nemocnice v JAR situaci zatím situaci dobře zvládají.

