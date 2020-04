Chorvatsko chce v létě otevřít hranice, omezí počet lidí na plážích

Chorvatsko uzavřelo hranice v březnu a kromě členů záchranných a vědeckých týmů do země nemohou žádní cizinci. Zákaz cestování v důsledku pandemie koronaviru už nyní těžce dopadá na chorvatský cestovní ruch, který tvoří zhruba dvacet procent hrubého domácího produktu země.



„Je jasné, že letos nebudeme mít rekord v počtu návštěvníků jako v posledních třech letech, ale pracujeme na tom, abychom turismus umožnili v nových rámcových podmínkách,“ řekl v pondělí chorvatský premiér Andrej Plenković.

Chorvatský ministr pro turistiku Gari Capelli v podnělí uvedl, že mezi zeměmi Evropské unie je dostatek dobré vůle a chuti najít způsob, jak státy opětovně propojit. Hlavní slovo ve stanovení podmínek, za jakých by mohli lidé cestovat, ale budou mít podle Capelliho zdravotní experti.



Chorvatsko nyní zvažuje realizaci návrhu české Asociace cestovních kanceláří, který by zahrnoval vytvoření pozemních či leteckých „turistických koridorů“.

Po nich by do země mohli přicestovat turisté vybavení potvrzením, že nemají koronavirus, čímž by se zároveň vyhnuli nutnosti trávit po příjezdu čas v karanténě. Loni dovolenou v Chorvatsku strávilo téměř 800 tisíc Čechů a místní na jejich příjezd podle serveru jutarnji.hr spoléhají také letos.

Hlavní chorvatský epidemiolog Krunoslav Capak je však na rozdíl od premiéra obezřetnější. „Léto se blíží, ale situace není předvídatelná. Pokud na tom jiné státy budou hůře než my, tak nepřipadá v úvahu, že bychom příjezd turistů povolili,“ řekl serveru index.hr s tím, že cestovní ruch nebude vypadat jako dřív.

Dezinfekce u vstupu do hotelů i restaurací

„Je pravděpodobné, že nošení roušek bude povinné pro všechny zaměstnance v turistickém ruchu. Nutností bude také dezinfekce u vstupu do hotelů a restaurací,“ říká provozovatel ubytování na chorvatském ostrovu Hvar a konzultant poradenské společnosti pro správu hotelů Zoran Pejovič.

Očekává, že dezinfekční prostředky se podobně, jako dnes mýdla a další kosmetika, stanou běžnou součástí hotelových pokojů. Změna čeká podle Pejoviče také servírování jídla, především švédských stolů, z nichž si hosté v restauracích sami nabírají jídlo.

„Možná budeme muset bufety zrušit. Řešením však může být skleněná zástěna chránící jídlo před kapénkami z úst a nosu, kterými se koronavirus přenáší. Lidé by pod sklem podstrčili ruku a bezpečně si vzali, na co mají chuť,“ říká.

Za problematickou považuje Pejovič také velkou koncentraci turistů na hotelových recepcích, a to hlavně při jejich příjezdu a odjezdu. Navrhuje proto odbavení hostů přímo na pokojích, čímž se zabrání hromadění lidí.

Bezpečnost hostů bude součástí marketingu

„Do našeho hotelu na Hvaru chceme vozit lidi přímo z letiště ve Splitu. Pas nám lidé ukážou až na pokoji, kde vyplní i formuláře,“ plánuje Pejovič, podle kterého se zdraví a bezpečnost hostů či donáška jídla stane marketingovou záležitostí, podobně jako dříve například nabídka zábavných programů.

Epidemiologové pravděpodobně omezí také počet lidí, kteří mohou být současně v bazénech, na plážích nebo na hřištích. Pejovič předpovídá, že turisté se začnou vracet k cestování na dovolenou autem či spaní pod stanem. „Myslím, že cestování bude vypadat jako v sedmdesátých letech,“ uvažuje.

Domnívá se, že turisté budou v tomto roce vyhledávat primárně ubytování v soukromí, kde mají pod kontrolou, co jedí a s kým přicházejí do kontaktu.

Podle ministra Capelliho, bude Chorvatsko muset letos více než kdy předtím spoléhat na domácí turismus. Podíl domácích návštěvníků však na celkovém obratu v posledních dvou letech tvořil jen dvanáct procent a podle Pejoviče rozhodně nemohou turistickou sezonu sami zachránit.

Capelli proto očekává pokles cen, levnější bude právě soukromé ubytování. Větší zájem než v předchozích letech očekává vláda také o dovolenou na lodi nebo kempu. Lidé budou obecně vyhledávat raději přírodu než města.

S tím souhlasí i Pejovič, podle něhož bude v kempech možné dodržet pravidla, protože karavany a stany lze různě rozmístit. Největším problémem budou v kempech sociální zařízení, která bude nutné častěji dezinfikovat.

Chorvatsko dosud zaregistrovalo 2039 nakažených koronavirem, z nich 59 nemoci covid-19 podlehlo.



Slovensko doufá, že Češi v létě dorazí

Premiér Plenković po jednání s kolegy z ostatních zemí včetně českého premiéra Andreje Babiše prohlásil, že jeho země je na otevření hranic turistům v letní sezoně připravena. Podobné plány zaznívají také z dalších zemí.

Český ministr zahraničí Tomáš Petříček uvedl, že čeští turisté by mohli navštívit Slovensko či Rakousko pravděpodobně od července. V případě nejpoškozenějších států, jako jsou Itálie, Francie, USA, je však podle Petříčka předčasné mluvit o tom, kdy do nich bude možné cestovat.

Slovenské ministerstvo zahraničí v pondělí uvedlo, že pokud to situace dovolí, vláda by ráda umožnila cestování obyvatel už o letních dovolených. Slovensko po propuknutí covidu-19 až na výjimky zakázalo vstup cizincům do země.

Češi tvoří na Slovensku nejpočetnější zahraniční klientelu v ubytovacích zařízeních, která vláda v zájmu zpomalení šíření koronaviru uzavřela. Slovenské úřady už minulý týden umožnily otevřít ubytovny, které poskytují dlouhodobé ubytování bez jídla.

Podle schváleného plánu by hotely a další ubytovací zařízení v zemi mohla možná už příští týden poskytovat služby v omezeném režimu. S obnovením plnohodnotného fungování ubytování pro turisty počítá slovenský plán až v posledním čtvrtém kroku uvolňování restrikčních opatření.

Rakousko čeká na otevření hranic turistům:

Rakousko se chce dohodnout na vzájemné turistice

Podle rakouského ministra zahraničí Alexander Schallenberg mohou být reálné také letní pobyty cizinců v Rakousku a zahraniční dovolené Rakušanů. Vzájemná turistika bude ale omezená jen na ty státy, které v tažení proti koronaviru dosahují podobných výsledků jako alpská republika.

Místní podnikatelé hlasí, že masivní storna zatím nezaznamenali. „Rezervace pro nadcházející léto byly opravdu dobré. A jsou stále dobré. Většina hostů svoje pobyty drží a doufá, že budou moci přijet,“ uvedl v polovině dubna Lukas Krösslhuber z turistického sdružení oblasti Wilder Kaiser.

V Rakousku aktuálně platí omezení vstupu pro cestující z rizikových oblastí. Při příjezdu z Česka do Rakouska země zavedla hraniční kontroly a je nutné předložit potvrzení o negativní testu na koronavirus staré maximálně čtyři dny. Toto platí i pro další země. Průjezd Rakouskem bez zastavení je povolen.

V Německu platí varování před turistickými cestami do jakékoliv zahraničí země, a to včetně sousedního Česka nebo Rakouska. O tom, jestli varování prodloužit i po 3. květnu, rozhodne ministerstvo zahraničí koncem dubna.



Lidé, kteří nemají německou státní příslušnost, mohou do země vstoupit za vybraných podmínek a ze stanovených závažných důvodů, patří termín u lékaře, pokud dané zdravotní ošetření lze provést pouze v Německu. Vstup do země za účelem turismu, nákupů nebo návštěv dovolen není.

Ačkoli Češi mohou od pátku znovu vyjet do zahraničí, kvůli restrikcím ostatních zemí a zastavené mezinárodní dopravě je to ale zatím často jen teoretická možnost. Lidé, kteří vycestují, se musí při návratu prokázat negativním testem na koronavirus, nebo jít do dvoutýdenní karantény.