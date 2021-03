Běžné nachlazení poskytuje ochranu před koronavirem, zjistili vědci

Výzkumníci použili repliku našich dýchacích cest vyrobenou ze stejných buněk a infikovali ji koronavirem SARS-CoV-2 a rhinovirem. Zjistili, že pokud oba viry uvolnili současně, pak rhinovirus SARS-CoV-2 vůbec nevpustil dovnitř.

Dokonce, i když koronavirus byl vpuštěn dříve, tak jej rhinovirus vytlačil. Další experimenty s matematickými modely ukázaly, že rhinovirus spouští imunitní odpověď uvnitř infikovaných buněk a tím blokuje schopnost koronaviru vytvářet si další kopie, píše se ve studii uveřejněné v odborném časopise Journal of Infectious Diseases.

„SARS-CoV-2 se nikdy neuchytil, rhinovirus jej silně utlumí,“ řekl stanici BBC doktor Pablo Murcia z Centra pro výzkum virů Glasgowské Univerzity, který stál za výzkumem. „Jsou to vzrušující zprávy, protože pokud máte vysokou převahu rhinoviru, mohlo by to zastavit nové infekce SARS-CoV-2“.

Vědci pozorovali podobný efekt rhinoviru už dříve. Soudí, že jeho silné rozšíření pomohlo oddálit pandemii prasečí chřipky v některých částech Evropy.

Podle Murcii se vědci dále zaměří na to, „co se děje na molekulární úrovni během těchto interakcí virů“. Vědec doufá, že získané znalosti pomohou rozvinout účinné strategie proti nákaze. „Mezitím je očkování naše nejlepší metoda ochrany proti covidu-19,“ dodává.

Podle listu The Herald studie podporuje zjištění předchozího výzkumu UCL Great Ormond Street Institute of Child Health (ICH), který objevil protilátky na SARS-CoV-2 u některých lidí, zvláště dětí, i když nebyli předtím nakaženi virem. Výzkumníci to přisoudili vystavení právě například rhinoviru, který způsobuje nachlazení. „Je třeba mít na paměti, že rhinoviry jsou u dětí velmi rozšířené,“ podotýká Murcia.

„Tato běžná infekce může ovlivnit šíření SARS-CoV-2, zejména v podzimních a zimních měsících, kdy jsou sezónní nachlazení častější,“ uvádí Lawrence Young z Warwick Medical School.



Protože se populace brání především proti koronaviru, je její imunita vůči dalším respiračním onemocněním oslabená. Doktorka Susan Hopkinsová, která je v čele britského protikoronavirového týmu, už varovala před příští „drsnou zimou“, která bude ve znamení vzestupu nárůstu respiračních onemocnění, jako je chřipka.

Průběh nákazy SARS-CoV-2 se u řady lidí projevuje podobně, jako kdyby je zasáhl rhinovirus. Mají teplotu, kašel, rýmu. Pro zdravotníky je tak těžké bez testů rozeznat, o jaký typ infekce se jedná a jaké je proto třeba přijmout opatření.