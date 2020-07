Po celém světě je nakaženo už přes 16 milionů lidí a požadavek sociální distance vyklidil jindy rušné křižovatky obchodu a zábavy. Strmě stoupají počty nemocných.



Ve velkých městech žije zhruba 95 procent nakažených. Do životů lidí se to výrazně promítlo. Mnohamilionové moderní megapole na čas nedobrovolně zvolnily tempo a mnoho expertů už nad nimi rychle láme hůl. Vážně to je jejich konec?