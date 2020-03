USA zpřísnily opatření, rozšíří zákaz letů z Evropy na Británii a Irsko

Očekává se, že nařízení americké vlády ještě více poškodí aerolinky, které se už teď potýkají s prudkým poklesem zájmu o létání. Letecké společnosti ve snaze ušetřit zavádějí drastická úsporná opatření.

Od sobotního rána platí zákaz letů do USA z 26 evropských zemí. Vstup do země je zakázán Neameričanům, kteří čtrnáct dnů před cestou pobývali v některé ze zemí schengenského prostoru, tedy i v České republice.



Rozšíření zákazu na Británii a Irsko, tedy země, které nejsou součástí schengenského prostoru volného pohybu lidí, by podle Reuters mělo začít platit příští týden. V Británii už je více než 1 000 nakažených a 21 mrtvých. Irsko hlásí 90 infikovaných a jednoho mrtvého.



V USA se nákaza nemocí COVID-19, kterou nový koronavirus způsobuje, potvrdila zhruba u 2 000 lidí a má zatím 43 obětí na životech. Prezident Trump v zemi v pátek vyhlásil stav nouze a oznámil, že vláda na boj s nákazou uvolní až 50 miliard dolarů (1,18 bilionu Kč).

Trump v sobotu uvedl, že se rovněž nechal na koronavirus otestovat. Na výsledky zatím čeká. První umrtí na koronavirus v sobotu oznámilo město New York. V nemocnici tu zemřela dvaaosmdesátiletá žena, která trpěla delší dobu rozedmou plic.



Pohotovost v sobotu vyhlásil také stát Georgia. Jeho guvernér Brian Kemp oznámil, že se tam počet nakažených zvýšil na 64 a že jde o největší dosavadní přírůstek za 24 hodin. V pátek bylo v Georgii 42 nakažených.

Letecké společnosti žádají o rychlou pomoc

Největší evropská letecká společnost Lufthansa už v pátek oznámila, že počínaje sobotou omezí lety do USA zhruba o 80 procent. V praxi to znamená, že v sobotu na americký kontinent odletí místo plánovaných 70 jen čtyři lety.



Výrazně slabší provoz přes Atlantik než obvykle v sobotu ukazují komerční radary na internetových stránkách, jako je například PlaneFinder nebo FlightRadar24.

Aerolinky American a United Airlines z druhé strany Atlantiku chtějí v příštím týdnu do Evropy létat podle původních letových řádů, v dubnu ale kapacity na linkách do Evropy sníží asi o 50 procent. Výrazné omezení letů do Evropy už od této neděle připravují aerolinky Delta.

Letecké společnosti žádají vlády svých domovských zemí o rychlou pomoc. Podle listu Financial Times by pandemie mohla letecký sektor přijít nejméně na 100 miliard dolarů (2,4 bilionu Kč).