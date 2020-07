Testování odmítly tisíce Australanů, podle ministryně i kvůli konspiracím

Australské úřady po rozvolnění ochranných opatření, podobně jako Česko, bojují s výskytem několika lokálních ohnisek , ve kterých přibývají případy nákazy. Několik z nich se nachází ve státě Victoria kolem Melbourne, druhého největšího města v zemi.

Minulý týden se zdravotníkům, kteří chodili za lidmi od domu k domu, podařilo otestovat přes 160 tisíc lidí z více než 100 tisíc domácností v oblasti. Testy jsou pro Australany bezplatné a dobrovolné.

„Je pro nás zklamání, že přes 10 tisíc lidí test odmítlo. Zdůrazňuji, že koronavirus je vysoce nakažlivý. Může se velmi rychle rozšířit v rámci rodiny i komunity,“ vedla ministryně zdravotnictví Jenny Mikakosová. „Analyzujeme data, abychom přesně viděli, proč lidé test odmítají. Je znepokojující, že někteří tak učinili kvůli konspiračním teoriím,“ dodala.

Občany varovali i zdravotníci a vyzvali je, aby dezinformacím nevěřili a otestovat se nechali. „Doporučil bych vám jeden zdroj informací – oficiální stránku ministerstva zdravotnictví. Neposlouchejte teorie, které se šíří na sociálních sítích,“ podotkl v pátek na tiskové konferenci náměstek ministerstva zdravotnictví Michael Kidd. Na dotaz novinářů, zda jsou konspirační teorie příčinou, proč se někteří nechtějí nechat testovat, neodpověděl.



Vliv konspiračních teorií přitom není v Austrálii zanedbatelný. Podle průzkumu provedeného agenturou Essential Research teoriím o Billu Gatesovi věří 13 procent lidí, šíření viru pomocí 5G signálu pak 12 procent. Celkem 39 procent lidí je názoru, že koronavirus byl uměle vytvořený v laboratoři ve Wu-chanu.



Také instagramový účet jednoho z propagátorů konspirací má přes čtvrt milionu sledujících. Právě z něj se šíří teorie o „kontaminovaných testovacích sadách“ společně s tvrzením, že pandemie není skutečná.



Bill Gates a čipování lidí

Oblíbeným přesvědčením je, že testování proti koronaviru, při kterém se zasune vatová tyčinka zhruba 8 až 10 centimetrů do nosohltanu, je jen záminkou pro vpravení mikročipu do těla testovaného. Mikročipy údajně pochází od Billa Gatese, který do nich měl investovat obrovskou sumu peněz.

Kořeny této teorie sahají zhruba do března, kdy se Gates nechal slyšet, že „jednou bude existovat digitální certifikát, který ukáže, kdo byl testovaný, kdo se uzdravil a kdo se nechal naočkovat“. Podle průzkumu společnost YouGov je o této konspiraci přesvědčených 28 procent Američanů, z toho 44 procent z nich jsou republikáni.

Teorie o mikročipech není cizí ani u nás. „Známý z Anglie byl na testování. Dlouho ho pak bolel nos a občas se mu z něj spustila krev. Ale jen z té nosní dírky, kde mu dělali takzvaný – stěr. Pak se jednou u televize šťoural v nose a vytáhl si mikročip,“ píše jeden z členů české facebookové skupiny věnované primárně fenoménu chemtrails (kondenzační stopa letadla, která má obsahovat nebezpečné chemické částice či vakcínu, pozn. red.), sekundárně všem ostatním konspiracím.

Situace v Austrálii se v poslední době zhoršila a vláda znovu pro některé oblasti zavedla společenské restrikce. Uvalila také karanténu na devět bytových domů. Poprvé od epidemie španělské chřipky se pak uzavřely hranice mezi dvěma nejlidnatějšími státy, Victorií a Novým Jižním Walesem.

Austrálie je ve srovnání s řadou dalších zemí pandemií zasažena jen mírně, koronavirus se tam zatím prokázal u necelých 8 500 lidí. Rozmach nákazy v Melbourne však vzbudil obavy z možného nekontrolovaného šíření nemoci. Země za poslední týden registrovala 109 případů denně, v prvním červnovém týdnu to přitom bylo devět případů.