Zabetonovaný Izrael. Židé dostali na svátek Pesach zákaz vycházení

Židé mají ve středu sederovou večeři, jež by se svou důležitostí dala přirovnat k té štědrovečerní. S rodiči či vnoučaty se ale nesejdou. Zabrání jim v tom zákaz vycházení, který pro ně platí od středečních tří odpoledne do čtvrtečního rána. To proto, aby vedle dobrého jídla nesdíleli i koronavirus.