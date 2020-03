VIDEO: Italové na balkonech hrají a zpívají, projevují tím solidaritu

Zatímco v jedné římské čtvrti se sousedé o víkendu bavili ztvárněním lidové písně Volare, profesionální operní zpěvák Maurizio Marchini zazpíval ve Florencii přihlížejícím ze svého balkonu populární árii Nessun Dorma z představení Turandot od skladatele Giacoma Pucciniho.

Podle florentského obyvatele Mattea Colombiho se na sociálních sítích začala šířit výzva, aby se k účinkování na balkonech přidalo co nejvíce lidí.

„Na balkoně v domě naproti se objevili lidé s malým dítětem. Matka ho měla v náručí a otec hrál na dětskou hračku. Mávali jsme na sebe, i když jsme se nikdy neviděli,“ popsal Colombi.

V Itálii na onemocnění způsobené koronavirem zemřelo už 1 441 lidí. Celkový počet případů nákazy tu přesáhl 21 000. Právě na sociálních sítích se objevilo nejvíce videí, na kterých Italové zpívají, tančí a vzájemně si přejí, aby pandemii přečkali ve zdraví.

Záznam pořízený v toskánském městě Siena shlédlo na Twitteru více než 600 tisíc lidí. Na záběrech jsou vidět lidé na balkonech, kteří zpívají píseň Canto della Verbena, která pojednává právě o tomto městě. „Ať dlouho žije naše Siena,“ znějí slova písně.

Italové baví svoje okolí hudbou z balkónů:



Velmi populární je momentálně také melodie z devadesátých let Grazie Roma. „Povězte mi, co je to, co nás nutí cítit, že jsme spolu, i když jsme od sebe,“ vystihují její slova současné pocity Italů.



Kromě společného zpívání Italové v posledních také umisťují za svá okna obrázky s duhou doplněnou ujištěním, že všechno bude v pořádku.