Stovky letů, nakažení stevardi. Íránské aerolinky šířily koronavirus

Mezi koncem ledna a koncem března Mahan Air vypravila stovky letů na linkách mezi Íránem a Irákem, Spojenými arabskými emiráty a Sýrií. Všechny tyto státy letadlům Mahan Air povolily přistát, přestože samy své pravidelné linky s Íránem pozastavily.

Zdroje z Mahan Air BBC sdělily, že příznaky nákazy covid-19 měly desítky členů posádky. Zaměstnanci, kteří kritizovali postup aerolinií v době krize a poukazovali na nedostatek ochranných pomůcek, byli podle zdrojů arabské redakce BBC umlčeni. Mahan Air čelí americkým sankcím kvůli vazbám na íránské revoluční gardy.

Analýza BBC začíná 31. ledna, kdy Írán oficiálně pozastavil běžné linky mezi Íránem a Čínou ve snaze zpomalit šíření viru. Od konce ledna do 20. dubna byla Mahan Air jedinou íránskou aerolinkou, která v přímém spojení s Čínou pokračovala.

Když postup začala kritizovat íránská veřejnost, zveřejnila Mahan Air na čínské sociální síti Weibo fotky, podle nichž letadla doručovala ochranné pomůcky. Podle BBC tomu tak bylo v šesti případech, zatímco v dalších čtyřech byli z Číny evakuováni íránští občané.

Poslední let byl přitom vypraven 5. února. Přesto se ale podle BBC poté uskutečnilo dalších 157 letů, a Mahan Air tak zřejmě dostala od íránských úřadů povolení porušit vládní zákaz letů do Číny.

První úmrtí na koronavirus v Íránu byla zaznamenána v Komu, kam každoročně míří miliony šíitských poutníků. Přesto úřady okamžitě nezakázaly náboženské sešlosti a uskutečnily se tam i volby.



V polovině února dosáhla epidemie v Číně vrcholu a v Íránu se šířila rychlým tempem. Náboženské akce se nadále konaly a úřady stále nezaváděly restrikce. Na konci února podle BBC v Íránu zemřelo nejméně 210 lidí nakažených koronavirem. Oficiálně ale Írán uváděl jen 34 obětí.

V jednom íránském listu se ale už tehdy objevil článek, podle něhož nemohli zaměstnanci Mahan Air po příletu z Číny nastoupit karanténu a museli nadále létat. Uskutečnily se tehdy také lety z Íránu do Libanonu, Sýrie či Iráku, což jsou všechno země, které mají podle BBC náboženské a vojenské vazby na íránské revoluční gardy.

V Libanonu se první případ koronaviru potvrdil 21. února. Šlo o ženu, která se vrátila z náboženské poutě v Komu. První případ v Íráku byl zaznamenán 24. února, šlo o íránského studenta, který byl v Teheránu v době, kdy šíření vrcholilo. Oba podle informací BBC letěli s Mahan Air.

Následně se 26. února na Twitteru objevilo video letadla Mahan Air, které přiletělo na bagdádské mezinárodní letiště z Íránu. O pět dní dříve přitom irácká vláda oficiálně pozastavila letecké spojení s Irákem. Podle letových údajů bylo ale následně Mahan Air povoleno dalších 15 letů do této země. Irácká vláda uvedla, že šlo o repatriační lety.

Pracovníci museli mlčet

Přes 50 zaměstnanců společnosti podle zdroje v Mahan Air tehdy mělo příznaky covid-19. Zároveň byli stále bez ochranných pomůcek. BBC zveřejnila dohodu o zachování mlčenlivosti, kterou obdrželi zaměstnanci. Hrozila jim stíháním, pokud promluví.

Mahan Air podle BBC vypravila také osm letů do Sýrie, 37 do Dubaje ve Spojených arabských emirátech, 19 letů do Turecka a dalších 18 letů do dalších států světa. Všechny tyto země přitom musely Mahan Air povolit přistát navzdory zákazu.

V otevřeném dopise z 18. dubna 1 300 zaměstnanců Mahan Air obvinilo aerolinku z nezvládnutí krize. BBC kontaktovala Mahan Air a vlády států, které umožnily letům z Íránu přistát. Kromě irácké vlády se všechny dotazované subjekty odmítly vyjádřit.