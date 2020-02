Koronavirus má první oběť v Evropě. Francie oznámila smrt čínského turisty

Muž byl jedním z jedenácti pacientů nakažených koronavirem, kteří se nachází ve Francii. Mezi nakaženými je i jeho dcera, ta by ale měla být brzo propuštěna, uvádí list The New York Times.

Podle Buzynové čínský turista ležel od 25. ledna v nemocnici Bichat-Claude-Bernard v Paříži. Muž pocházel z čínské provincie Chu-pej, z níž se nový typ koronaviru začal šířit.



Většina obětí koronaviru pochází z pevninské Číny, kde viru podlehlo 1 523 lidí. Mimo Čínu nahlásily úřady mrtvé na Filipínách a v Japonsku. Francouzský případ je první mimo Asii.



Čína v sobotu zaznamenala dalších 2 641 nových případů nákazy koronavirem a 143 dalších úmrtí. Celkový počet nakažených lidí je 66 492. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na údaje čínské národní zdravotnické komise.