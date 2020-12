Evropa bije na poplach. Má 40 procent všech nových případů na celém světě

To platí i pro Německo, kde to na podzim dlouho nevypadalo nijak špatně, ve srovnání s jeho sousedy. Teď ale ani tam nesledují příznivá čísla. Kancléřka Angela Merkelová proto včera varovala Němce, že bilance nových případů je stále vysoká. Počet nakažených přesáhl za jediný den 20 tisíc. Je tedy potřeba omezit co nejvíc sociální kontakty, a to i během nadcházejících svátků.