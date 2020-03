Afrika se musí kvůli koronaviru připravit na nejhorší, varuje WHO

Šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) vzkázal africkým státům, že by se kvůli šíření koronaviru měly připravit na nejhorší. Dosud koronaviru v Africe podlehlo 16 lidí. Afrika zatím zůstávala nejméně zasaženým kontinentem, experti se ale obávají, že zdravotnický systém mnoha afrických států by začal pod náporem epidemie kolabovat.