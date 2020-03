Koronavirus je nejnebezpečnější pro krevní skupinu A, tvrdí studie

Výzkumníci v Číně odebrali vzorky krevních skupin více než dvěma tisícům pacientů infikovaných koronavirem ve městech Wu-chan a Šen-čen a porovnali je s místními zdravými populacemi. Zjistili, že pacienti s krevní skupinou A vykazovali vyšší míru infekce a měli tendenci k vyvinutí závažnějších příznaků.



Ačkoli vědci uvedli, že studie je zatím předběžná, doporučili vládám a zdravotnickým zařízením po celém světě, aby rozdíly v krevních skupinách vzaly v potaz při plánování zmírňujících opatření nebo při léčbě pacientů s novým koronavirem označovaným jako SARS-CoV-2.



„Lidé s krevní skupinou A mohou potřebovat posílenou ochranu, aby se snížila pravděpodobnost infekce,“ napsal v práci zveřejněné 11. března na vědeckém serveru Medrxiv vedoucí výzkumného týmu Wang Sing-chuan z wuchanské univerzitní nemocnice Čung-nan.

„Pacienti s krevní skupinou A infikovaní koronavirem Sars-CoV-2 mohou potřebovat podrobnější sledování a agresivnější léčbu,“ dodal Wang. Naproti tomu krevní skupina 0 měla výrazně nižší riziko infekčního onemocnění ve srovnání s ostatními skupinami.

Typizace krve by mohla být rutinní součástí léčby

Z 206 pacientů, kteří ve Wu-chanu na koronavirus zemřeli, mělo podle závěrů studie 85 procent krevní skupinu A, což bylo o 63 procent více než 52 s typem 0. Vzorec podle studie existoval napříč různým věkem a pohlavím.

Krevní skupina Krevní skupina je označení typu krve na základě trvalé dědičné vlastnosti, jejíž podstatou je charakter antigenu uloženého na povrchu buněčné membrány červených krvinek. Druh krevní skupiny je celoživotně neměnný. Nejznámější a pro krevní transfúzi nejdůležitější jsou skupiny systému AB0 (skupina A, B, AB nebo 0), ale existuje jich mnohem více. Na světě nejčastější krevní typ 0, nejméně častý potom typ AB.

„Mohlo by být užitečné zavést typizaci krve, a to jak u pacientů, tak u zdravotnického personálu, jakožto rutinní součást léčby Sars-CoV-2 a dalších koronavirových infekcí. Pomohlo by to s managmentem a posouzením úrovně expozice lidí,“ popsal Wang pro list Sout China Morning Post.

Studii uskutečnili vědci a lékaři z měst po celé Číně, včetně Pekingu, Wu-chanu, Šanghaje nebo Šen-čenu. Zatím neprošla recenzním řízením a její autoři upozornili na to, že její použití coby vodítka pro současnou klinickou praxi by mohlo mít určitá rizika.

Vědec Kao Jing-taj z čínské Státní laboratoře experimentální hematologie, který se na studii nepodílel, uvedl, že práce by mohla být vylepšena pomocí většího počtu vzorků. Ačkoli dva tisíce odebraných vzorků není málo, počet pacientů infikovaných koronavirem nyní celosvětově přesahuje 180 tisíc.

Krevní skupina hraje roli také u žloutenky nebo SARS

„Studie je užitečná pro zdravotníky, ale běžní občané by ji neměli brát příliš vážně. Pokud jste typ A, není třeba panikařit. Neznamená to, že budete stoprocentně infikováni. Pokud jste naopak typ 0, neznamená to, že jste absolutně v bezpečí. Pořád je třeba dodržovat pokyny úřadů,“ uvedl Kao.

Rozdíl v krevních skupinách byl už pozorován také u jiných infekčních onemocnění, například u žloutenky typu B, noroviru způsobujícího gastroenteritidu nebo u závažného akutního respiračního syndromu (SARS).

Podíl krevních skupin se různě na světě liší. Zatímco v USA má 44 procent populace typ 0 a 41 procent typ A, v jedenáctimilionovém Wu-chanu má 32 procent obyvatel typ 0 a přibližně 32 procent typ A. V Česku je nejčastější krevní skupina A (45 procent) a dále skupina 0 (35 procent).