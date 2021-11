Covid v Evropě na vzestupu. Rekordní přírůstky u sousedů, v Rusku nejvíc mrtvých

Slovensko prostřednictvím laboratorních testů zaznamenalo za úterý rekordních 8 342 nových případů koronavirové nákazy. Přibylo dalších 43 úmrtí na covid-19 a mírně se zvýšil počet covidových pacientů v nemocnicích, které v souvislosti s epidemií čelí náporu hospitalizovaných.

V úterý v nich bylo 2 879 pacientů s covidem-19, což je nejvíce od konce března, kdy země čelila druhé vlně koronavirové nákazy. Zhruba osm z deseti zmíněných hospitalizovaných nebylo vůbec nebo plně očkováno.

Epidemická situace na Slovensku, které v očkování zaostává za průměrem Evropské unie i za Českou republikou, se zhoršuje od září.

Od začátku listopadu pak země opakovaně překonala dřívější rekordy v přírůstku zjištěných infikovaných. Kvůli zhoršenému vývoji se chystá zpřísnění omezení pro neočkované, nově by nemohli do nákupních center.

V Německu mělo v úterý pozitivní test na koronavirus 52 826 lidí, také nejvíce od začátku pandemie. Informoval o tom Institut Roberta Kocha (RKI). Přesně před týdnem hygienici evidovali necelých 39 700 nových případů nákazy. Na doposud nejvyšší hodnotu ke středě vzrostlo i sedmidenní incidenční číslo.

Za posledních 24 hodin v zemi zemřelo dalších 294 pacientů s koronavirovou infekcí. Přibývá i pacientů s covidem-19, kteří potřebují nemocniční péči. V úterý připadalo 4,86 nově hospitalizovaných v týdenním úhrnu za 100 000 obyvatel, v pondělí jich bylo 4,65. V polovině října tato hodnota činila 1,9.

Kvůli zhoršující se epidemické situaci jednotlivé spolkové země zpřísňují protikoronavirová opatření. Například v Bavorsku sousedícím s Českem nesmějí od úterka lidé, kteří proti covidu-19 nejsou naočkovaní, do restaurací a hotelů.

Rakousko v úterý eviduje 14 416 infikovaných koronavirem, což je nejvíc za den od začátku pandemie. Přibylo i 41 úmrtí spojených s nákazou. Sedmidenní incidenční číslo stouplo na hodnotu 953,2, přičemž v úterý činilo 919,4.

Přibývá také pacientů s koronavirem, kteří se léčí v nemocnicích. K středečnímu dni je jich 2 723, tedy o 165 více než o den dříve. Na jednotkách intenzivní péče je nyní 486 pacientů, o 28 víc než v úterý.

Země od pondělí vyhlásila celoplošnou uzávěru pro neočkované starší 12 let, pokud se v posledních 180 dnech z covidu nevyléčili. Neočkovaní mohou opouštět domov jen kvůli cestě do práce či do školy, k lékaři, na nákup nezbytně nutných věcí a na zdravotní procházky.

Do trendu zapadají i údaje z Polska a Maďarska, ač tam celková maxima nepadla. V případě Polska znamená 24 239 nově infikovaných rekord čtvrté vlny a nejvyšší přírůstek nakažených od dubna. V úterý také v Polsku zemřelo dalších 463 pacientů s nemocí covid-19.

V Maďarsku je úterních 10 265 nakažených nejvíce od března. Počet se přiblížil k dosavadnímu maximu 11 265 infikovaných během jediného dne, které úřady zaznamenaly 26.března. Covidovému onemocnění nebo souvisejícím komplikacím podlehlo dalších 178 pacientů, celkem tak maďarské úřady evidují 32 514 těchto úmrtí.

V Rusku přibývají hlavně oběti

Rekordy padaly i v Rusku, ale nikoliv u přírůstku nakažených. Země zaznamenala nejvíce mrtvých za jediný den a to 1 247 obětí nemoci covid-19.

Počty úmrtí spojených s covidem jsou stále vysoké. Předchozí nejvyšší denní přírůstek 1 241 mrtvých úřady zaznamenaly v pátek, v pondělí ohlásily 1 240 zemřelých.

Za uplynulých 24 hodin zároveň přibylo 36 626 nově potvrzených případů nákazy koronavirem. Denní počty přibývajících infekcí koronavirem v Rusku v poslední době naopak mírně klesají. Úterní údaj o nově nakažených koronavirem znamená snížení tohoto ukazatele již šestý den v řadě.

Rusko se od září potýká s výrazně zhoršenou epidemickou situací, kvůli čemuž úřady zpřísnily protikoronavirová opatření a prezident Vladimir Putin schválil na první listopadový týden celostátní mimořádné pracovní volno. Některé nejvíce postižené ruské regiony tuto „covidovou dovolenou“ ale prodloužily.