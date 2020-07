Mikrovlnka z knih koronavirus nedostane, upozorňuje americká knihovna

22:04 , aktualizováno 22:04

Některé věci se zkrátka musí sdělit jasně. Tady je jedna z nich: Nezkoušejte knihy dávat do mikrovlnky, abyste je zbavili koronaviru. Podle CNN jde o upozornění, které vydala knihovna v Grand Rapids v americkém státě Michiganu poté, co tam před několika dny někdo vrátil ohořelou knihu. Patrně ji totiž umístil do mikrovlnky.