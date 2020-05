O pacienty v tokijských hotelech se starají roboti. Vítají je v roušce

„Modlím se za to, aby se šíření nákazy brzy dostalo pod kontrolu,“ zní jedna z vět, kterou robot zvaný Pepper lidem v hotelu říká. Podle agentury AFP také pacienty nabádá, aby nezapomněli na stravování.

„Nemůžete bojovat s koronavirem s prázdným žaludkem, prosím, najezte se,“ uslyší také pacienti od asi 1,2 metru vysokého robota.

„Nejrychlejší způsob, jak se uzdravit, je jíst vyváženou stravu, spíše než vaše oblíbené jídlo,“ zní další z pokynů. Robot ale také žádá: „Prosím, nenoste do budovy alkohol“.



Humanoidní robot Pepper, jehož před šesti lety představila veřejnosti japonská telekomunikační společnost SoftBank, dokáže podle jeho tvůrců udržovat konverzaci i vnímat reakce lidí.

Kromě inteligentních robotů, kteří v hotelech v Tokiu dělají pacientům společnost, je v nich čtyřiadvacet hodin denně přítomno i několik zdravotních sester, které nemocným dvakrát denně měří teplotu a tlak. Přes den je k dispozici pacientům i lékař.

V hotelech v Tokiu používají v těchto dnech roboty nejen pro konverzaci, ale také pro úklid některých prostor považovaných za rizikové. Podobně se k dezinfekci různých míst používají roboti i jinde ve světě, kde například i doručují nákupy.



Japonsko má zatím relativně málo potvrzených případů nákazy, dosud asi 14 300 a na 450 úmrtí s covidem-19, země ale provádí relativně málo testů.

Také v Japonsku platí nouzový stav, a to zatím do 6. května, vláda se ho ale chystá prodloužit o další měsíc. Rozhodnout by o tom měla 4. května. K prodloužení stavu nouze premiéra Šinzóa Abeho vyzvala například i tokijská guvernérka Juriko Koikeová.

Nouzový stav umožňuje guvernérům žádat po občanech, aby nevycházeli ze svých domovů a nesdružovali se. Agentura Reuters nicméně upozornila, že na rozdíl od jiných zemí nemohou úřady tato opatření nařídit a jejich porušování trestat například pokutami.