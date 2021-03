Němci přes hranice nepustili přes 30 tisíc lidí z Česka, kontroly potrvají

Od 14. února do úterý 9. března zkontrolovala policie na bavorsko-českých hranicích přes 219 000 lidí, z nichž 18 676 do Německa nepustila. Na sasko-českém pomezí policisté zastavili takřka 70 000 lidí, z nichž 14 515 nesplnilo podmínky pro cestu do Německa, oznámilo německé ministerstvo vnitra.



Za oblast s mutacemi považuje Berlín také většinu rakouské spolkové země Tyrolsko, se kterou stálé kontroly Německo rovněž 14. února obnovilo. Zde policisté zkontrolovali za dané období zhruba 152 000 osob, z nichž se 9 014 do Německa nedostalo.



Do Německa nyní mohou z oblastí s mutacemi cestovat jen Němci, cizinci žijící trvale v Německu, nákladní dopravci a někteří pendleři, kteří mají úřední potvrzení o důležitosti své profese.

Všichni se při vstupu do Německa musí prokázat negativním testem a vyplněným elektronickým formulářem pro registraci cesty. Pendleři a dopravci mají výjimku z dvoutýdenní karantény, do které ostatní musí nastoupit.