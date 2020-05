Moskva přepsala statistiky. Obětí covidu-19 uvádí více než dvakrát tolik

Zdravotnický odbor moskevské radnice uvedl, že nová statistika obsahuje i ty „nejkontroverznější, sporné případy“. Údaj byl aktualizován poté, co zdravotníci přehodnotili výsledky pitev. Do bilance úmrtí se takto dostalo dalších 169 případů, informuje BBC.



Nově jsou v Moskvě započítávány také ty případy, kde koronavirus působil jako „katalyzátor“ a přispěl ke zhoršení jiného onemocnění a následně k úmrtí pacientů. Takových případů bylo 756. Koronavirová infekce byla hlavní příčinou smrti 636 lidí. Celkově tak za duben v souvislosti s covidem-19 v ruském hlavním městě zemřelo 1561 nemocných.

Používat novou metodiku pro započítávání smrtelných případů podle pokynů Světové zdravotnické organizace (WHO) doporučilo ruské ministerstvo zdravotnictví. BBC k tomu uvádí, že v důsledku toho pravděpodobně vzroste smrtelná bilance za celé Rusko.



Epicentrem nákazy v zemi je dlouhodobě Moskva a tamní úřady upozorňují, že i po změně metodiky umírá 2,8 procenta z nakažených koronavirem, což je výrazně méně než v jiných světových metropolích silně zasažených nákazou. V New Yorku podíl zemřelých na celkovém počtu nakažených činí deset procent, v Londýně je to dokonce 23 procent, uvádí zdravotní odbor moskevské radnice.

V Rusku se koronavirem nakazilo téměř 380 000 lidí, což je po Spojených státech a Brazílii třetí nejvyšší počet na světě. Nicméně ruské úřady dosud tvrdily, že zemřelo jen něco přes 4140 pacientů s covidem-19. Když místní novináři tento údaj zpochybňovali, ruští činitelé je obviňovali ze šíření falešných zpráv a překrucování faktů.



V pátek Rusko ohlásilo 8 572 nových případů nákazy a 232 úmrtí za uplynulých 24 hodin. Je to asi o třetinu více než předchozí denní maxima z úterka a čtvrtka tohoto týdne v podobě 174 úmrtí, uvedla agentura TASS. „Je to poprvé, co počet úmrtí za den překročil 200,“ upozornil na svém webu ruský list Kommersant.

Brazílie: přírůstek nových případů se rychle zvyšuje

Smutné rekordy dál překonává i Brazílie. Tam za posledních 24 hodin přibylo 26 417 potvrzených případů nákazy. Ve středu to bylo 20 599, v úterý 16 324.



Celkem se nákaza virem SARS-CoV-2 potvrdila v Brazílii u 438 238 lidí. Počet infikovaných, kteří zemřeli s covidem-19, se v zemi s 210 miliony obyvatel zvýšil za 24 hodin o 1 156 na 26 754. Rekordní denní přírůstek v počtu mrtvých tak stále drží 21. květen, kdy brazilské úřady ohlásily 1 188 nových úmrtí s covidem-19.

Brazílii považuje Světová zdravotnická organizace za nové ohnisko pandemie covidu-19. Co do počtu nakažených je nejpostiženější zemí Latinské Ameriky a po Spojených státech druhou nejpostiženější zemí světa. V počtu zemřelých s covidem-19 jsou před Brazílií kromě USA stále ještě Británie, Itálie, Francie a Španělsko. Druhou nejhůře postiženou zemí v Jižní Americe je Peru, kde v pátek počet obětí covidu-19 překonal hranici 4 000.

Ve tvrdě zasažených jihoevropských zemích – Španělsku a Itálii – už byly v posledních dnech počty nových úmrtí výrazně nižší než dříve. Itálie ve čtvrtek evidovala 70 zemřelých za jeden den, což byl nejmenší přírůstek od neděle, ve středu bylo mrtvých 117. Španělské ministerstvo zdravotnictví pak ve čtvrtek oznámilo už druhý den v řadě pouze jedno úmrtí pacienta s covidem-19 za 24 hodin.