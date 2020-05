Postavili jsme se k tomu čelem. Čech z hotelu v Tichomoří udělal nemocnici

Jak dnes vypadá situace na Saipanu?

Tak jako celý svět ani nás neminula situace spojená s koronavirem. Je třeba si uvědomit fakt, že i přestože jsme americký ostrov, polohou se nacházíme daleko blíže k Asii než k Severní Americe. Do Japonska a Koreji to máme zhruba tři nebo nebo čtyři hodinky letu a do Číny pět. Tyto tři země jsou zároveň našimi hlavními zásobovači turistů. Když oficiálně vypukla epidemie v čínském Wu-chanu, tak k nám záhy přestali létat turisté z Číny. Zhruba po měsíci se pak situace začala zhoršovat i v Koreji a Japonsku a tím pádem všechny velké resorty, malé hotely a de facto celá místní ekonomika začala silně pociťovat to, co dnes pociťuje téměř celý svět.

Co běžní obyvatelé ostrova?

Ze začátku se pro lidi nic neměnilo. Jako příklad uvedu pořádání mezinárodního maratonu 14. března nebo zápasy místní fotbalové ligy tentýž víkend. Jakýsi budíček a spouštěcí bod pro místní vládu pak ale byla situace, kdy se první případ objevil na ostrově Guam. Ten leží zhruba 220 kilometrů vzdušnou čarou od Severních Marian a létají k nám odsud denně letadla. Když se pak potvrdil první případ koronaviru na Guamu, situace se i u nás začala rapidně měnit. Během krátké doby pak došlo ke kompletnímu uzavřeni celého Saipanu. V tuto chvíli k nám nelétají letadla ze žádné destinace. Evidujeme 13 případů a bohužel i dvě úmrtí. Nutno asi dodat, že celková populace na Saipanu je kolem 55 tisíc obyvatel.

Martin Jambor Pracuje v luxusním hotelovém resortu jako generální ředitel. Hotel ale nyní zůstal zcela opuštěný, a tak přišel nápad zhotovit z hotelu prozatímní karanténní místo. Jambor tak dostal šanci tímto zachránit pracovní místa pro jeho personál a i sobe samému.

Školy jsou od 23. března zavřené, většina obchodů má omezený provoz nebo jsou zcela zavřené. Restaurace a kavárny smějí prodávat jen jídla a nápoje s sebou.

Co rodina? Nechtěli jste se třeba přes půlku světa vrátit, když k tomu byli občané Česka vyzváni?

Samozřejmě jsme se ženou zvažovali i návrat domů. Zavolali jsme domů svým blízkým a kamarádům a po zvážení všech pro a proti jsme se rozhodli, že tu pandemii prožijeme a přežijeme tady v Tichomoří. Měli jsme asi i trochu výhodu toho, že jsme viděli, k jakým restrikcím u nás a v celé Evropě dochází a představili jsme si, jaké to bude případně tady na Saipanu. Je to vcelku podobné, ale s tím rozdílem, že tady jsme v jiném podnebném pásu a s každodenním přístupem na pláže i do přírody. Samozřejmě i fakt, že tady mám práci a osmiletý syn zde chodí do školy, hrálo v našem rozhodování roli.

Jak vypadá takový den na tropickém ostrově v době karantény a co resort Kanoa, který je nyní prázdný a bez turistů?

Běžný život se vcelku pochopitelně také změnil, ale jak jsem zmiňoval, místní jsou zvyklí na lepší i horší dny a velmi často se zde lidé dají dohromady a okamžitě táhnou za jeden provaz. Večer máme zákaz vycházení. Co nám zůstalo otevřeno, jsou parky a pláže. Vláda sice zhruba na týden zavřela i je, ale po celkem zdravé diskuzi, svůj návrh upravila. Parky a pláže zůstávají otevřené za předpokladu dodržování bezpečných vzdáleností.

Nakonec pomáháte a téměř nyní fungujete jako nemocnice...

S blížícím se koncem turismu jsem i já sám čelil mnohým nepopulárním rozhodnutím ohledně svých zaměstnanců. Jako například udělování nucených dovolených a pomalu zvažování i propouštění. Situace ale nabrala velmi zásadní a jiný rozměr. Oslovil nás guvernér a lidé z nemocnice, zda bychom jako resort byli schopni a ochotni poskytnout své prostory a pokoje pro účely karanténního centra a případně i centra pro pacienty s diagnozou covid-19. Během jednoho dne jsem se musel nejen za sebe a rodinu, ale také za všechny své zaměstnance rozhodnout, zda do toho půjdu. Musím říct, že s odstupem více než tří týdnů (resort přesel pod zvláštní režim 23. března, pozn. red.) jsem velmi rád, že jsme do toho šli.

Proč?

Z mnoha důvodů. Pomáháme dobré věci v boji proti téhle potvoře, většina mých zaměstnanců se k tomu také postavila čelem a zůstala i v této nelehké době pracovat pro resort. Zajišťujeme chod objektu, vaříme pro pacienty v izolaci a pro zdravotnický a personál. Aktuálně teď od minulého týdne i úzce spolupracujeme s vládou a spolupodílíme se na rychlých stavebních úpravách přízemních prostor resortu. Všichni pevně věříme, že nakonec nebude náš resort pro žádnou velkou epidemii využit. Je ale skvělé vidět, že jsme na Saipanu připraveni na všechny eventuality.