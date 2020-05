Nákaza v jihokorejské gay komunitě. Testy nás prozradí, bojí se muži

„Vím, že byla chyba navštívit tuhle čtvrť, když situace s koronavirem ještě není úplně za námi,“ vypráví třicetiletý Lee Youngwu. „Ale je to jediné místo, kde můžu být sám sebou. Každý den jinak předstírám, že se mi líbí ženy,“ dodává.



Mezi homosexuální komunitou panuje strach poté, co se ukázalo, že nárůst nových případů nákazy koronavirem je spojený s nočními kluby pro homosexuální komunitu v Soulu. Nově nakažených je podle posledních čísel 89 a souvisí s mladým mužem, který minulý týden navštívil tři podniky tohoto typu.

Jihokorejské středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (KCDC) poté pomocí dat z mobilních telefonů a platebních karet vytvořilo seznam asi 1 900 lidí, kteří zařízení navštívili. Místní nábožensky orientovaný server však zveřejnil, že jeden z nově nakažených navštívil LGBT saunu ve čtvrti Gangnam. Informací se chytila i další média, která zjistila a publikovala jména nově nakažených, někdy společně i s jejich věkem a prací.

„Banka mi řekla, že předala kontakty z mojí kreditní karty úřadům. Připadám si v pasti, jako lovené zvíře. Jestli mě teď budou testovat na koronavirus, můj zaměstnavatel zjistí, že jsem gay. Pak ztratím práci a všichni mě budou veřejně zesměšňovat,“ pokračuje zoufalý Youngwu, který nyní pod neúnosným tlakem prý přemýšlí o sebevraždě.



Šéf korejské organizace na podporu práv gayů Lee Jong-geol podle serveru The Guardian uvedl, že odstartoval projekt na podporu a pomoc těm, kteří se dostali do podobné situace. Dodal také, že organizace spolupracuje s vládou, která členy homosexuální komunity nabádá, aby se nechali otestovat.



V sobotu na situaci zareagoval jihokorejský premiér Chung Sye-kyun, který nabádal veřejnost, aby se „zdržela kritiky jisté komunity, protože to nepomůže zastavit koronavirus“.



Podle Lee Jae-myunga, guvernéra provincie Kjonggi poblíž Soulu, kde žije mnoho z nově nakažených, by se mělo lidem z jejich okolí umožnit nechat se bezplatně otestovat. Stačilo by jim k tomu, aby uvedli, že se nacházeli v rizikové oblasti a nemuseli by uvádět žádná jména klubů ani podniků.



„Nenávidím být gayem v téhle zemi“

To by uvítalo mnoho členů gay komunity, kteří se na testy bojí kvůli následné ostrakizaci. „Trvalo mi celý týden sebrat odvahu jít na testy,“ svěřil se sedmadvacetiletý Min Jaeyoung. „Cvičil jsem, jak říct, že nejsem gay. Dokonce jsem si to i několikrát nahrál, abych věděl, jestli zním přirozeně. Také jsem na své sociální sítě nahrál fotografie fotbalistů a hiphopových umělců, abych vypadal, že jsem heterosexuál,“ vypráví.



Muž podle svých slov začal současně hledat novou práci, protože byl přesvědčen, že ho jeho zaměstnavatel vyhodí, pokud se o jeho orientaci dozví. „Nakonec se ukázalo, že nakažený nejsem. Když jsem se to dozvěděl, brečel jsem. Ne štěstím, ale proto, že nenávidím být gayem v téhle zemi.“



Starosta Soulu Park Won-soon pak v pondělí slíbil, že lidem, kteří se nechají otestovat, zaručí úřady anonymitu. Zároveň dodal, že těm, kteří se testům budou chtít vyhnout, hrozí pokuta ve výši dvou milionů wonů, tedy přes 40 tisíc korun.

V uplynulých týdnech se nárůst infikovaných v Jižní Korei zpomalil a pohyboval se zhruba kolem deseti nových případů za den. Většina z infikovaných přicestovala z ciziny. Nový nárůst přišel ve chvíli, kdy vláda začala opatření rozvolňovat a rozhodla o otevření škol a některých podniků.



Členové LGBT komunity se v Jižní Koreji setkávají s právními komplikacemi i diskriminací. Homosexualita není v trestním zákoníku zmíněna, ale vojenský trestní zákon ji označuje jako sexuální obtěžování a vzájemné znásilnění, za nějž hrozí trest odnětí svobody. Stejnopohlavní vztahy jsou ve většinové společnosti tabu, ačkoli s nástupem mladé generace se situace začíná uvolňovat.