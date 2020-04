Japonsko vyhlásilo stav nouze, na Slovensku přibyli nemocní a dva mrtví

Na Slovensku stoupl ve středu počet obětí na celkových osm. Dohromady dosud laboratorní vyšetření odhalila v pětimilionové zemi téměř tisíc nakažených. Ve středu tam bylo poprvé provedeno až tři tisíce testů, což je cíl, jehož dosažení po březnovém nástupu do úřadu stanovil nový premiér Igor Matovič.

V Německu ve středu zemřelo 315 lidí nakažených koronavirem, to je nejvíce za poslední dny. Institut Roberta Kocha registroval celkem 3 569 úmrtí a 130 450 potvrzených infekcí.

Sdružení německých obchodníků kritizuje středeční rozhodnutí politiků, podle něhož bude od příštího týdne možné otevřít jen obchody s plochou menší než 800 metrů čtverečních a všechny prodejny aut, kol či knih. Německý ministr dopravy Andreas Scheuer současně uvedl, že není spokojen s fungováním přeshraniční dopravy, a to především s Českem a Polskem, kde se kvůli opatřením proti šíření epidemie u hranic tvoří dlouhé kolony.

Belgie s 34 809 nakaženými eviduje dalších 417 úmrtí, celkem tedy 4 857 mrtvých, z nichž většina je hlášena z domovů pro seniory. Vyléčených pacientů je 7 562. V sousedním Nizozemsku oficiální bilance za den narostla o 181 mrtvých na 3 315 obětí. Nemocných je 29 214, uzdravených 250.



Zaměstnanci bruselské márnice převáží tělo pacienta, který podlehl onemocnění covid-19. (14. dubna 2020)

V Británii nákaza začíná vrcholit

V nemocnicích ve Velké Británii zemřelo za 24 hodin dalších 861 lidí s koronavirem. Ve středu byl nárůst 761 mrtvých. Celkem je obětí covid-19 v zemi 13 729. Skutečný počet obětí je zřejmě výrazně vyšší, neboť provozovatelé pečovatelských zařízení pro seniory hlásí úmrtí stovek klientů. V zemi se nakazilo už 103 093 lidí.



Epidemie nemoci podle vládních činitelů začíná vrcholit. Ministr zdravotnictví Matt Hancock uvedl, že se křivka znázorňující vývoj počtu nakažených a mrtvých „zplošťuje“, což ovšem neznamená, že by bylo v tuto chvíli na místě zmírňovat preventivní opatření. „Kdybychom teď jednoduše uvolnili veškerá opatření, pak by virus znovu začal řádit a to nemůžeme dopustit,“ uvedl.

V Katalánsku je téměř dvakrát více obětí

Ve Španělsku zemřelo ve čtvrtek 551 lidí s nemocí covid-19, o den dříve oznámily úřady 523 nových úmrtí. Počet nakažených vzrostl za předchozí den o 5 183, zhruba stejně jako ve středu. Celkem se od začátku února v zemi potvrdilo 182 816 případů nákazy, z toho 19 130 lidí zemřelo a 74 797 nakažených se uzdravilo, uvedlo místní ministerstvo zdravotnictví.

Ministr zdravotnictví Salvador Illa nejprve vyjádřil soustrast obětem a pozůstalým. Později uvedl, že počty nově nakažených se v posledním týdnu pohybují kolem tří procent, zatímco před dvěma týdny to bylo přes sedm procent a koncem března kolem 15 procent.

Místní média uvedla, že v Katalánsku se počet úmrtí na covid-19 téměř zdvojnásobil, když úřady započetly do statistiky údaje od pohřebních ústavů o lidech, kteří na covid-19 zemřeli doma. Tento nárůst ze 3 855 na 7 097 ale není v oznámené celostátní bilanci započten. Katalánsko je přitom druhým nejhůře postiženým regionem v zemi po madridském.

Muž v centru Madridu drží minutu ticha za oběti onemocnění covid-19. (15. dubna 2020)

Japonská vláda vyhlásila v celé zemi stav nouze

Opatření proti šíření koronaviru potrvá v Japonsku od čtvrtka do 6. května. Již minulý týden vláda vyhlásila stav nouze v oblasti metropole Tokia, ve městě Ósaka na západě a v dalších pěti ze 47 prefektur. Prefektura Aiči, kde sídlí jedna z největších automobilek na světě Toyota, či město Kjóto ale následně požádaly, jestli by mohly být do tohoto nouzového systému také zahrnuty. Některé prefektury obdobná opatření přijaly samy.



Nouzový stav umožňuje úřadům vyzvat občany, aby nevycházeli ze svých domovů a nesdružovali se. Agentura Reuters nicméně upozornila, že na rozdíl od jiných zemí nemohou úřady tato opatření nařídit a jejich porušování trestat například pokutami.



Japonsko, které má 127 milionů obyvatel, není epidemií tak těžce postiženo jako jiné země. Podle bilance agentury Reuters eviduje více než 9 tisíc infikovaných a téměř 200 obětí.

Muž v nákupní a zábavní čtvrti Ginza v Tokiu. (2. dubna 2020)

Rusko podpoří ekonomiku, v Turecku bude opět zákaz vycházení

Rusko za posledních 24 hodin ohlásilo 3 448 nově nakažených. Jde o další rekordní denní nárůst počtu případů nákazy, ve středu jich úřady registrovaly 3 388. Celkově se v zemi již infikovalo 27 938 lidí, z nich 232 nákaze podlehlo. Rusko je podle ministra hospodářství Maxima Rešetnikova připraveno vynaložit na protikrizová opatření v ekonomice více než dva biliony rublů (671 miliard korun).



V Turecku se potvrdila nákaza u téměř 70 tisíc lidí, z toho 1 518 zemřelo a 5 674 se uzdravilo. Za poslední den přibylo 115 smrtelných případů, což je dosud největší denní nárůst obětí. Vláda na víkend chystá opět dvoudenní zákaz vycházení ve velké části země včetně Istanbulu a Ankary, výjimku budou mít zemědělci.

Muž v ochranném obleku krmí pouliční kočky v Istanbulu. (9. dubna 2020)

Austrálie bude testovat vodu

Austrálie plánuje rozsáhlé testování odpadních vod na přítomnost koronaviru. Analýza by měla pomoci vytipovat oblasti, kde je nákaza nejvíce rozšířena. Autoři projektu při tom chtějí využít již existující monitoring kanalizace sloužící k odhalování konzumace drog v australských městech a který zahrnuje 57 procent populace.

Kvůli obavám z šíření koronaviru jsou v zemi zavřené restaurace, bary a obchody kromě těch, které prodávají nejnutnější zboží. Dovoleno není shromažďování více než dvou lidí a za porušení nařízení hrozí pokuty i vězení.



Díky přísným karanténním opatřením se Austrálii podařilo výrazně snížit denní přírůstek nakažených lidí. Celkem byla v zemi nemoc zjištěna u 6 500 lidí, 63 pacientů jí podlehlo. Premiér Scott Morrison oznámil, že opatření zůstanou v platnosti ještě nejméně měsíc.

Virus SARS-CoV-2 se podle vědců z těla vylučuje stolicí i různými sekrety. Testování odpadních vod provedli již dříve také například ve Spojených státech či v Nizozemsku, údajně pak začalo i v Česku.

Lidé surfují na pláži Manly v Sydney i po zavedení přísnějších pravidel distancování a izolace. Australská vláda tímto krokem chtěla zamezit šíření koronaviru. (5. dubna 2020)

Mezi USA a Čínou vzrostlo napětí

Počet úmrtí na koronavirus ve Spojených státech druhý den v řadě dosáhl rekordu. Podle propočtů agentury Reuters tam ve středu zemřelo nejméně 2 371 lidí a celková bilance mrtvých tak překonala 30 800.



Počet potvrzených případů nákazy tam dosáhl bezmála 640 tisíc. Prezident Donald Trump na středeční tiskové konferenci řekl, že podle dat šíření nákazy v USA patrně dosáhlo vrcholu. Napětí mezi Washingtonem a Pekingem pak vyvolalo Trumpovo prohlášení, že se jeho vláda snaží zjistit, zda koronavirus nepochází z laboratoře v čínském Wu-chanu.

Ve Wu-chanu lidem stále zakazují vycházet

Wu-chan, odkud se onemocnění na začátku ledna rozšířilo, se sice po více než dvouměsíční uzávěře minulý týden znovu otevřel, nad obyvateli jednotlivých čtvrtí velkoměsta ale i nadále bdí speciálně určení komisaři. Ti mají za úkol kontrolovat, kam lidé chodí a v jakém jsou zdravotním stavu, tedy dělat všechno proto, aby se zde znovu nerozšířil koronavirus.



Mnoho lidí ve městě říká, že jim pokračující opatření nevadí, neboť během epidemie se ukázala jako efektivní. Najdou se ale i tací, kteří si na zásahy do soukromí stěžují. Jeden obyvatel na čínské internetové platformě Weibo napsal: „Podle mě nejde o skutečné zrušení uzávěry, protože čtvrti stále omezují náš pohyb a zakazují lidem, aby vycházeli.“

Pevninská Čína ohlásila 46 nových případů nákazy koronavirem, přičemž stejný počet oznámila i ve středu. Počet potvrzených případů nákazy tak stoupl na 82 341.

