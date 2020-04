Pozastavení financování WHO je sobecké. Na Trumpa se snáší kritika odevšad

Německá kancléřka Angela Merkelová ve čtvrtek na videokonferenci zemí nejsilnějších ekonomik světa G7 vyjádřila WHO plnou podporu a zdůraznila, že v boji s koronavirem je důležitá „silná a koordinovaná mezinárodní spolupráce“. Informovala o tom agentura Bloomberg.

Bílý dům však po jednání však znovu uvedl, že WHO potřebuje „důkladnou revizi“ a že se většina hovoru soustředila na chybějící transparentnost a špatnou organizaci během pandemie koronaviru.

Německý ministr zahraničí Heiko Maas uvedl, že financování organizace by se mělo navýšit. „Jednou z nejlepších investic je posílit OSN, především pak její podfinancovanou WHO,“ řekl Maas.

Na otázku, zda je Německo připravené podpořit WHO ve větším rozsahu, aby pokrylo chybějící financování z USA, odpověděl, že takové jednání by pouze podpořilo ostatní, aby se zachovali jako Trump.

„Nemá smysl teď zpochybňovat práci WHO,“ dodal podle agentury Reuters.

Trump je pod palbou kritiky ze všech stran

Na Twitteru i mimo něj za kontroverzní rozhodnutí kritizovalo Trumpa mnoho známých osobností. Zakladatel technologické společnosti Microsoft a jeden z nejbohatších lidí světa Bill Gates, jehož nadace je po USA největším sponzorem WHO, Trumpův krok označil za nebezpečný.

„Prací WHO je zpomalit šíření nemoci covid-19, a když tato práce bude zastavena, žádná jiná organizace ji nebude moci nahradit. Svět potřebuje WHO více než kdy jindy,“ napsal Gates.

Gatesovo prohlášení retweetoval šéf unijní diplomacie Josep Borrell, který rovněž s postupem USA nesouhlasí.

„Hluboce lituji amerického rozhodnutí pozastavit financování WHO. Neexistuje žádný důvod, který by to ospravedlnil za nynější situace, kdy je úsilí (WHO) k zastavení a zmírnění koronavirové pandemie potřebnější než kdykoli dříve,“ napsal Borrell.

Bill Gates @BillGates Halting funding for the World Health Organization during a world health crisis is as dangerous as it sounds. Their work is slowing the spread of COVID-19 and if that work is stopped no other organization can replace them. The world needs @WHO now more than ever. oblíbit odpovědět

Také Čína vyzvala USA, aby závazky vůči WHO splnily. Čínské ministerstvo zahraničí uvedlo, že svět se kvůli pandemii nachází v kritickém okamžiku a že americké rozhodnutí může dopadnout na všechny země.



Spojené státy se podle náměstka ruského ministra zahraničí zachovaly sobecky. „Oznámení Washingtonu o pozastavení financování WHO je nanejvýš znepokojivé. Je to projev naprosto sobeckého přístupu amerických úřadů k dění ve světě v souvislosti s pandemií,“ prohlásil Sergej Rjabkov, jehož citovala agentura TASS. Americký krok podle diplomata zasluhuje odsouzení.

Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus zatím Trumpovo rozhodnutí přímo nekomentoval, neučinila tak ani WHO. Na Twitteru nicméně napsal, že v boji proti koronaviru rozhoduje čas.

„Nemáme času nazbyt. WHO se soustředí na službu všem lidem, aby chránila životy a zastavila pandemii nemoci covid-19,“ uvedl Tedros.



Generální tajemník OSN António Guterres prohlásil, že nyní není vhodný čas na ukončení podpory této agentury OSN, která je podle něj „absolutně zásadní“ pro globální boj s koronavirem.

Od hoaxu k pandemii. Jak Trump měnil názor na koronavirus:

Šéf amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) Robert Redfield v rozhovoru se stanicí ABC uvedl, že spolupráce s WHO byla vždy velmi produktivní. „CDC s WHO pojí dlouhá historie spolupráce v řadě případů nákaz po celém světě a my ve spolupráci pokračujeme i během nynější epidemie,“ řekl Redfield.

Expert na infekční choroby z Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) Amesh Adalja označil rozhodnutí šéfa Bílého domu během nynější situace za špatný signál. „Takové věci se uprostřed pandemie nedělají,“ řekl Adalja. JHU sleduje celosvětové šíření koronaviru.



USA jsou největším finančním přispěvatelem WHO. Jen na členském poplatku pro dvouleté finanční období 2020 a 2021 by měly zaplatit v přepočtu šest miliard korun. Mimo tyto příspěvky Američané poskytují WHO každoroční dary v řádu stovek milionů dolarů (miliard korun). Podle americké rozhlasové stanice NPR tvoří příspěvek USA zhruba pětinu rozpočtu WHO.

Trump na Twitteru o WHO napsal, že „to zbabrala“, že je pročínská a že od začátku vydávala špatná doporučení. Uvedl, že WHO se v řadě věcí mýlila a že rovněž nesouhlasila s jeho zákazem vstupu do USA z Číny. Naznačil také, že WHO zadržovala informace o pandemii, kterou měla vyhlásit mnohem dříve. „Měli to vědět a měli to udělat, zřejmě to věděli,“ řekl prezident.

Kritiku vyvolalo i počínání Ivanky Trumpové

Údiv i kritické reakce na internetu i v médiích vyvolal i výlet dcery amerického prezidenta z Washingtonu do otcova golfového střediska ve státě New Jersey. Ivanka Trumpová, která působí jako prezidentova poradkyně, se do New Jersey vydala v době, kdy v tomto státě i v metropoli platí doporučení zůstat doma. Bílý dům cestu hájí a uvádí, že Trumpová chtěla židovský svátek pesach strávit s rodinou.

„Její cesta nebyla komerční,“ uvedl Bílý dům. „Rozhodla se strávit svátky v soukromí s rodinou,“ dodal. Do golfového střediska Bedminsteru, které patří rodinné korporaci The Trump Organization, se vydala se svými dětmi a manželem Jaredem Kushnerem. Kushner v Trumpově administrativě působí rovněž jako prezidentův poradce.

Řada lidí si proto položila otázku, zda pravidla v nynější obtížné době skutečně platí pro všechny. Bílý dům poznamenal, že cesta do Bedminsteru se nijak nelišila od toho, kdyby Trumpová s manželem jeli do práce. Dodal také, že svátky trávili v uzavřeném zařízení, které je považováno za rodinný domov.

Ještě před cestou Trumpová na Twitteru vyzývala ty, kteří mohou, aby zůstali doma. „Prosím, prosím, učiňte tak,“ napsala. Sedmého dubna, jen den před cestou, rovněž sdílela tweet guvernéra New Jersey Phila Murphyho, který vyzýval obyvatele, aby oslavili Velikonoce doma. Murphy již v března doporučil lidem, kteří vlastní víkendové domy, aby do nich nejezdili, a pomohli tak bojovat proti šíření infekce.

New Jersey je navíc jedním z ohnisek nákazy v USA, v tomto státě se dosud nakazilo přes 71 tisíc tisíc lidí, z nichž přes 3 100 zemřelo.