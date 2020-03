A sešlu na svůj lid mor. Pandemie povzbudila proroky apokalypsy

„Kolem roku 2020 se na zeměkouli rozšíří vážná choroba podobná zápalu plic. Bude napadat plíce a průdušky a bude odolná vůči veškeré léčbě,“ napsala před dvanácti lety Sylvia Browneová v knize proroctví nazvané End of Days: Predictions and Prophecies About the End of the World.



Browneová se považovala za jasnovidku, už v pěti letech prý dokázala nahlédnout do budoucnosti. „V jednu chvíli choroba z nevysvětlitelných důvodů zmizí stejně náhle, jako se objevila. Udeří opět o deset let později, a pak definitivně zmizí,“ napsala vědma, která zemřela v roce 2013.