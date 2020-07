Češi jsou v Chorvatsku vítáni bez omezení, zdůrazňuje velvyslankyně

Do Chorvatska jezdí ročně zhruba 800 tisíc českých turistů. Letos jich je zatím kolem 50 tisíc. Velvyslankyně Chorvatska v České republice Ljiljana Pancirovová však věří, že se čísla hlavně během léta podstatně zvýší.



„Čeští turisté jsou v Chorvatsku vítaní. Myslíme, že se na tom během léta nic nezmění,“ říká Pancirovová. Ta předpokládá, že by Češi v Chorvatsku letos mohli ocenit právě prázdnější pláže i hotely.

Chorvatsko je na cestovním ruchu v létě závislé. A právě čeští turisté na něm mají podstatný podíl. Proto není divu, že Chorvati chtějí, aby i přes pandemii koronaviru Češi do tradičních letních destinací jezdili.

„Pro přechod chorvatských hranic turistům doporučuji registraci na portálu Enter Croatia. Přechod hranice pro vás bude potom mnohem rychlejší a jednoduší. Navíc bezpečně zjistíte, jaká pravidla potom na místě budete muset dodržovat a kde například budete muset nosit roušky,“ radí Pancirovová.

Růst nakažených v Česku není alarmující

Chorvatským úřadům zatím také nevadí vyšší čísla infikovaných v České republice. Naopak Slovinsko v reakci na zvýšený počet nakažených zařadilo Česko na žlutý seznam mezi rizikovější země. Až později rozhodno o přesunutí zpět mezi bezpečné země.

I když turisté proudí z Česka do Chorvatska právě přes Slovinsko, ani to by podle Pancirovové neměl být problém. „Slovinsko zatím umožňuje tranzit projíždějících z Rakouska k nám,“ říká chorvatská velvyslankyně. Ani ona v nárůstu nakažených Čechů koronavirem nevidí komplikace.

„Vzhledem k tomu, že má Česká republika 10 milionů obyvatel, současný zvýšený počet nakažených nepovažujeme za alarmující,“ vysvětluje Pancirovová. Růst nakažených Chorvatů v poměru na počet obyvatel je totiž dost podobný.

I nynější ceny v Chorvatsku by turisty mohly přilákat. Neměly by totiž nijak stoupat, spíš naopak. Vzhledem k nízkému zájmu o ubytování by majitelé hotelů mohli přijít s lákavými slevami.

Tradiční spolupráce Chorvatů s Čechy, kteří v balkánské zemi sami často vlastní hotely a lodě, by tak mohla pokračovat i přes pandemii koronaviru. „Spolupráce Česka a Chorvatska nejen na úrovni cestovního ruchu probíhá perfektně. Je krásné být velvyslankyní zrovna v Česku,“ chválí si Pancirovová.