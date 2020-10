Best in covid? Česko je třetí na světě v poměrném počtu nakažených

Česko je třetí na světě v poměrném počtu nakažených za týden. S více než 31 tisíci případy za sedm dní je Česko nyní celosvětově na dvanáctém místě za Nizozemskem a Ukrajinou a například před Izraelem, Belgií či Itálií. První je Indie s více než půl milionem nakažených, druhé jsou Spojené státy s 334 tisíci.

„Počet nově infikovaných je alarmující a je otázka, zda je současný vývoj zvladatelný již platnými či navrhovanými opatřeními, nebo zda již nastal čas pro radikální řešení po vzoru Izraele,“ reagoval na rekordní čísla šéf Ústředního krizovéjho štábu Jan Hamáček.

Celkově je Česká republika v počtu nakažených od březnového začátku pandemie na 100 tisíc obyvatel na třiatřicátém místě na světě, v rámci Evropské unie pak na pátém místě, od pátku překonala Švédsko. Hůře jsou na tom jen Španělsko, Lucembursko, Belgie a Francie.

„Potřebujeme drakonická, chcete-li vojenská opatření. Jsme ve válce a ve válce se jemná opatření příliš neaplikují,“ uvedl v rozhovoru pro MF DNES prezident Miloš Zeman.

Slovenská čísla skokově rostou, rekordy i v Polsku

Také Slovensko registruje skokový nárůst v počtu nakažených novým koronavirem. Za pátek testy odhalily 1 887 pozitivních vzorků, což je nejvíce od začátku pandemie, uvedl v sobotu na svém webu list Sme. O den dříve bylo zjištěno 1 184 pozitivních testů.

Premiér Igor Matovič podle listu Pravda řekl, že mu čísla vyrazila dech a zdůraznil, že krizový štáb musí v neděli přijmout nová opatření. „Už desátý den platí zpřísněná opatření, kvůli kterým mě mnozí nenávidí, ale přesto nám počty nových případů mimořádně prudce rostou. Ano, nějakou dobu trvá, než se opatření projeví. Už dnes se ale přijatá opatření jeví, jako kdybychom šli se vzduchovkou na slona,“ napsal Matovič na Facebooku.

Ministr zdravotnictví Marek Krajčí v reakci na premiérovu výzvu svolal na sobotní odpoledne pandemickou komisi vlády. „Musíme přikročit k rázným opatřením,“ napsal na sociální síti.

Na Slovensku se od začátku pandemie nakazilo 18 797 lidí, z nichž 61 už s koronavirem zemřelo.

Rekordy hlásí i v Polsku, které pátý den v řadě hlásí rekordní nárůst počtu případů nákazy novým koronavirem. Za uplynulý den jich přibylo 5 300, uvedlo v sobotu ministerstvo zdravotnictví podle televize TVN 24.

O den dříve to bylo 4 739 nových případů. V Polsku, které má přibližně 38 milionů obyvatel, se od začátku pandemie nakazilo už 121 638 lidí, z nichž 2 972 zemřelo.

Polská vláda kvůli nepříznivému epidemickému vývoji zpřísňuje opatření proti šíření nákazy. Ode soboty musejí lidé v celé zemi nosit roušky i venku, kapacita kin či divadel je omezena na 25 procent, v restauracích musí na každého hosta připadat čtyři metry čtvereční.

Premiér Mateusz Morawiecki nevyloučil, že by vláda mohla vyhlásit nouzový stav, jako se to stalo v České republice a na Slovensku. Policie začátkem týdne varovala, že začíná prosazovat přístup „nulové tolerance“ vůči lidem, kteří nenosí roušku v místech, kde je to povinné. Podle rozhlasové stanice RMF FM už strážci zákona rozdali stovky pokut za porušování tohoto nařízení. Výše pokuty je 500 zlotých (přes 3000 korun).

Deset zemí s nejvíce nakaženými na 100 tisíc obyvatel za uplynulý týden Země Celkem případů Případů na 100 tisíc ob celkem Případů za poslední týden Případů na 100 tisíc ob. Andorra 2 696 3 501 586 761 Izrael 287 858 3 240 28 938 326 Česko

109 374 1 029 31 232 295 Černá Hora 13 348 2 145 1 658 266 Belgie 148 981 1 304 24 747 217 Argentina 871 468 1 959 91 779 206 Nizozemsko 167 348 971 34 182 198 Bahrajn 74 860 4 770 3 057 195 Kosovo

15 971 865 3 288 178 Kostarika 86 053 1 721 8 224 164

Zdroj tabulky: The New York Times; nakit.cz/koronadata; výpočet ČTK