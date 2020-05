Reprodukční číslo viru v Británii je pod jednou. Čína letos nemá cíl pro HDP

Počet obětí koronaviru ve Velké Británii narostl o 351 na celkových 36 393. Aktualizovanou bilanci epidemie zveřejnilo na Twitteru ministerstvo zdravotnictví. Nárůst počtu známých úmrtí s koronavirem je v pátek o několik případů vyšší než ve čtvrtek, ale o tři desítky nižší než před týdnem.



Od čtvrtka také přibylo skoro 3 300 zjištěných případů infekce, což je více než v předešlých dnech. Podle komise vědců, která vydává doporučení pro britskou vládu ohledně boje proti epidemii, už nicméně takzvané reprodukční číslo viru na britském území po dva týdny zůstává těsně pod hodnotou jedna.

Klíčový ukazatel označovaný písmenem R představuje odhad počtu lidí, kteří se v průměru nakazí od jednoho infikovaného. Pakliže by reprodukční číslo bylo dlouhodobě menší než jedna, nákaza by postupně vymizela. Stanice BBC zároveň podotkla, že nový odhad zveřejněný v pátek vychází z dva až tři týdny starých událostí.

Zhruba ve stejné době se oficiální britská bilance obětí stala nejvyšší v Evropě a zatímco řada zemí v posledních týdnech výrazně uvolňovala karanténní opatření, Británie zatím podobné kroky odkládá. Po drobných změnách z minulého týdne by mohl větší posun přinést začátek příštího měsíce.

Ačkoli jsou ze země stále každý den hlášeny tisíce nových potvrzených nákaz, vzhledem ke dramatickému navýšení počtu prováděných testů je vývoj poměrně příznivý. Už několik týdnů má sestupný trend statistika nových úmrtí spojených s covidem-19, delší dobu také klesá počet hospitalizovaných nemocných.

Rekordní přírůstek obětí v Rusku

V Rusku v uplynulých 24 hodinách zemřelo 150 pacientů s koronavirem, což je pro tuto zemi se 146 miliony obyvatel rekordní denní přírůstek. Nově nakažených přibylo 8 894 a jejich počet tak zůstal třetí den za sebou pod hranicí devíti tisíc. Vyplývá to z údajů, které v pátek zveřejnil krizový štáb.

Celkem už v zemi oficiálně zaznamenali 3 294 úmrtí, což je ale relativně nízký počet vzhledem k jiným zemím, které mají při nižším počtu nakažených daleko více zemřelých. V Rusku se totiž do bilance započítávají pouze úmrtí, u nichž byl koronavirus hlavní příčinou úmrtí, zatímco jiné země zahrnují do čísel všechny zesnulé s pozitivním testem.

Od začátku epidemie v nejrozlehlejší zemi světa testy prokázaly 326 448 případů nákazy. Třetina ruských pacientů s koronavirem se už uzdravila. Vyléčených je nyní dohromady 99 825, a to včetně 7 144, kteří byli z léčení propuštěni v uplynulých 24 hodinách, sdělil rovněž krizový štáb.

Úřad Rospotrebnadzor, který kromě jiného sleduje epidemickou situaci, v pátek sdělil, že v celé Ruské federaci bylo k pátku provedeno 8,1 milionu testů. Během čtvrtka jich přibylo 285 tisíc. Místopředsedkyně vlády Taťjana Golikovová předpověděla, že údaje o úmrtnosti tento měsíc výrazně vzrostou.

„Snažíme se zachránit maximální množství pacientů, ale nemoc a chronická onemocnění ne vždy končí příznivě. Naše analýzy a také křivky vývoje epidemie v Rusku vypovídají, že v květnu zaznamenáme výrazné zvýšení ukazatelů úmrtnosti. Svědčí o tom i operativní údaje za tři týdny,“ řekla vicepremiérka podle listu Kommersant.

V Itálii může být až o 19 tisíc obětí víc

Italská bilance obětí koronaviru za březen a duben může být až o 19 tisíc mrtvých vyšší, než se dosud udávalo. Vyplývá to ze zprávy italského Národního ústavu sociálního zabezpečení (INPS).

Itálie se v únoru stala prvním evropským ohniskem nákazy a od té doby se v zemi nakazilo přes 228 tisíc lidí, z čehož podle čtvrteční bilance italské civilní ochrany 32 486 lidí zemřelo. INPS však tuto oficiální statistiku považuje za „nespolehlivou“.

Podle INPS v březnu a dubnu Itálie zaregistrovala celkem 156 429 úmrtí z různých příčin. V porovnání s průměrem za stejná období v letech 2015 až 2019 je to však o 46 909 více.

Během těchto dvou měsíců italská civilní ochrana oznámila 27 938 úmrtí u nakažených koronavirem. INPS se proto podivuje nad vzniklým rozdílem 18 971 úmrtí, z nichž 18 412 zaregistrovaly úřady v severní Itálii, na kterou epidemie dopadla z celé země nejtvrději.

„Vzhledem k tomu, že počet úmrtí je v čase relativně stabilní, můžeme s určitou obezřetností přisoudit velký počet zemřelých v posledních dvou měsících současné epidemii,“ uvádí INPS ve zprávě.

Vysoký počet mrtvých nemusí nutně souviset s těžkým průběhem nemoci, ale může být i následkem izolace, kvůli níž se někteří pacienti s jinými onemocněními nemohli léčit. Ústav jako příklad zmiňuje případy, kdy lidé „zemřeli na jiné nemoci, protože pro ně nemocnice neměly volná místa, nebo protože se léčit nešli ze strachu z nákazy“.

Je však nutné uvést i některé pozitivní dopady koronavirové krize, jako například „snížení počtu obětí dopravních nehod nebo pracovních úrazů“, dodává úřad.

Epidemii máme pod kontrolou, zní z Polska

Počet lidí v Polsku, kteří se nakazili koronavirem, v posledních hodinách překročil hranici 20 tisíc, k pátečnímu ránu jich ministerstvo zdravotnictví evidovalo 20 379. Nejvíce případů připadá na Slezské vojvodství, kde se podobně jako v Moravskoslezském kraji nákaza rozšířila mezi horníky v dolech.

Na komplikace způsobené nemocí covid-19 v zemi s 38 miliony obyvatel zemřelo celkem 973 lidí, nejvíc z nich v Mazovském vojvodství, ve kterém leží i Varšava.

„Epidemie nemizí, ale přechází do fáze, kdy ji máme pod určitou kontrolou. Ohniska nákazy se určitě objevovat budou a bude nutné na ně rychle reagovat,“ zhodnotil v pátek v Polském rozhlasu epidemickou situaci v zemi ministr zdravotnictví Lukasz Szumowski.

Tvrdí, že v příštím týdnu úřady zvládnou situaci v dolech ve Slezském vojvodství, kde se koronavirem nakazilo asi 6 500 lidí. Szumowski řekl, že nyní roste počet nemocných mezi lidmi, kteří přišli do styku s nakaženými horníky, klesá ale počet horníků s koronavirovou infekcí.

Polské ministerstvo infrastruktury plánuje prodloužit zákaz mezinárodních letů o dva týdny do 6. června a vnitrostátních letů do 31. května, informovala také polská média.

Němci čekají na zpožděná data

V Německu ve čtvrtek přibylo 460 nových případů nákazy a dalších 27 úmrtí. Vyplývá to ze statistiky Institutu Roberta Kocha (RKI), který však zároveň podotýká, že za čtvrtek neobdržel data z jihoněmeckého Bádenska-Württemberska, které je jednou z nejpostiženějších spolkových zemí.



Denní bilance nově nakažených v porovnání s předchozím dnem klesla o bezmála 300. S daty z Bádenska-Württemberska by byl pokles dost možná o zhruba 100 nižší. Srovnatelně postižené Severní Porýní-Vestfálsko totiž ve čtvrtek zaznamenalo 98 nových případů.

Celkem se infekce v zemi s 83 miliony obyvatel od propuknutí epidemie potvrdila u 177 212 lidí, z nichž 8 174 zemřelo. Okolo 159 tisíc lidí se vyléčilo, za čtvrtek podle odhadu RKI další tisíc.

Reprodukční číslo, které ukazuje, kolik jeden infikovaný v průměru nakazí lidí, se pohybuje kolem 0,89. Pokud dlouhodobě vydrží pod jednou, bude nákaza postupně mizet. Nejhůře zasaženou spolkovou zemí v Německu je i nadále s Českem sousedící Bavorsko, kde se od počátku epidemie nakazilo přes 46 tisíc lidí. Přes 2 350 nakažených zemřelo.

Barcelonu s Madridem čeká uvolnění

Španělsko za poslední den oznámilo 56 úmrtí s covidem-19 a 446 případů nákazy. Celkem se v zemi dosud potvrdilo 234 824 nakažených, z nichž 28 628 zemřelo. Počet vyléčených přesáhl 150 tisíc. I přesto, že se šíření viru v posledních týdnech výrazně zpomalilo, patří Španělsko k jedněm z nejhůře zasaženým zemím světa.

Madrid a Barcelona v pondělí uvolní část opatření zavedených v boji s koronavirem, povolí například setkání skupin do deseti lidí či otevření zahrádek restaurací a barů. Madridský region a Katalánsko patří mezi dvě koronavirem nejhůře zasažené oblasti v zemi.

Uvolňování omezení v hlavním městě a správním středisku Katalánska proto se zpožděním příští týden vstoupí do stejné fáze většího uvolňování, jaké již platí ve většině země. Obyvatelům Barcelony úřady tento týden povolily procházky na pláži, koupání a slunění je však stále v přímořském městě zakázáno. V Madridu budou moci restaurace otevřít zahrádky a terasy, otevřou se kostely. Počínaje pondělím mohou také lidé v rámci regionu cestovat.

Největší uvolnění omezení proti nákaze, která španělská vláda přijala v polovině března, se zatím týkají jen části Kanárských ostrovů a Baleár. Do jednotlivých fází uvolňování vstupují oblasti různě podle místního vývoje epidemie po dohodě vedení regionů s centrální vládou. V celé zemi se má uvolňování dovršit koncem června, pokud se výrazně nezhorší epidemická situace.

V Brazílii se za den nakazilo 18,5 tisíce lidí

Brazílie už eviduje na 310 tisíc případů nákazy, přičemž na 18 500 jich přibylo v poslední den. Co do počtu nakažených je Brazílie třetí, za Ruskem a USA. Ve čtvrtek zde zemřelo 1 188 lidí s nemocí covid-19, což je doposud nejvyšší denní bilance.

Ve Spojených státech se situace mírně zlepšuje, ale i tak v zemi za den zemřelo dalších 1 255 lidí a celkový počet obětí dosáhl bezmála 95 tisíc. Také nakažených potvrdily USA zdaleka nejvíc na světě, téměř 1,6 milionu.

Čína, v níž epidemie začala, zaznamenala ve čtvrtek čtyři případy infekce, tedy o dva více než předchozí den. Nově s covidem-19 nikdo nezemřel a celkový počet obětí tak zůstává na 4 634.

Čínský premiér Li Kche-čchiang na úvod výročního plenárního zasedání parlamentu oznámil, že země si letos kvůli dopadům pandemie na ekonomiku a obtížnosti prognóz nestanoví cíl růstu hrubého domácího produktu (HDP) na tento rok. Je to poprvé od roku 1990.

V Africe počet potvrzených případů nákazy překonal 100 tisíc. Na kontinentu, kde žije 1,3 miliardy lidí, s respiračním onemocněním covid-19 dosud zemřelo více než 3 100 lidí. Podle agentury AP o tom v pátek informovala Africká střediska pro kontrolu a prevenci nemocí.



Počty nově odhalených případů koronaviru v Africe se proti minulému týdnu příliš nelišily, uvedl ředitel Afrických středisek pro kontrolu a prevenci nemocí John Nkengasong. Vyjádřil naději, že současný trend vydrží a kontinent se nebude muset potýkat s exponenciálním nárůstem počtů nemocných.

Ačkoliv brzké zavedení protikoronavirových uzávěr v 54 afrických státech pomohlo pandemii zpomalit, podle Nkengasonga to neznamená, že už Afrika byla ušetřena. Pozitivní zprávou však podle něj je, že nemocnice nejsou přetížené náporem pacientů s nemocí covid-19 a zdravotníci neshledali vysoký počet úmrtí v určitých komunitách.

Na celém africkém kontinentu je podle Nkengasonga nutné testovat na koronavirus asi desetinásobek lidí a optimálně alespoň jedno procento africké populace, což činí asi 13 milionů lidí. Dosud podstoupilo testy na koronavirus asi jen 1,3 až 1,4 milionu lidí. Přetrvávajícím problémem je přitom nedostatek testovacích sad a zdravotnických pomůcek.

Situace ve státech s oslabeným zdravotním systémem, které se vzpamatovávají z konfliktů, jako jsou například Somálsko či Jižní Súdán, nadále vzbuzuje obavy. V Tanzanii, jejíž prezident tvrdí, že koronavirus byl poražen modlitbami, vláda počty nakažených neaktualizovala už tři týdny, píše AP. Jihoafrická republika provádí vysoký počet testů a dosud hlásí nejvíce nakažených - přes 19 tisíc.

Podle nejhoršího možného scénáře plynoucího z epidemiologických modelů by se v Africe nakazily více než tři miliony lidí, z nichž by přes 300 tisíc zemřelo, uvedl Nkengasong. Doplnil však, že „modely jsou jsou jen tak dobré jako předpoklady, které jsme do nich vložili“.

Celkový počet infikovaných ve světě je podle Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) přes 5,1 milionu, obětí je globálně více než 333 tisíc. Vyléčily se zhruba dva miliony lidí.