Covid-19 má v Evropě přes 150 tisíc obětí, v Rusku rekordně přibylo případů

Ve středu se počet nových potvrzených případů nákazy na Slovensku oproti předchozímu dni sice zdvojnásobil na 16 a jeden pacient s koronavirem zemřel, celkově má však země mnohem méně nakažených než jiné evropské státy. Pětimilionové Slovensko dosud potvrdilo 1 445 nakažených, z nichž se většina již vyléčila, 26 lidí s nemocí covid-19 zemřelo.



Slovensko ve čtvrtek oznámilo, že prodlouží kontroly na hranicích s Českem, Maďarskem, Polskem a Rakouskem o dalších 20 dnů, tedy do 27. května. Rozhodla o tom vláda.



Bratislava kvůli koronaviru zhruba od poloviny března neumožňuje vstup cizincům do země, výjimka se vztahuje například na řidiče kamionů, osoby s pobytem v zemi či na pendlery.

Prodloužení mimořádných opatření na hranicích zároveň znamená, že na Slovensko lze vstoupit jen přes vybrané přechody. Například na hranicích s Českem bude nadále otevřeno deset přechodů.

Kontroly na hranicích využívá Slovensko i k tomu, aby pod dohledem policie zajistilo přepravu lidí do státní karantény, kteří se vracejí do země. Do karantény nemusejí nastoupit kromě jiných pendleři, studenti či řidiči v nákladní dopravě.

Slovenský ministr vnitra Romam Mikulec ve středu řekl, že v případě pokračování příznivého vývoje pandemie covidu-19 na Slovensku a v okolních zemích bude moci Bratislava přistoupit k úpravě režimu na hranicích. Nový premiér Igor Matovič ale dříve naznačil, že země své hranice se sousedy otevře až poté, co v okolních státech počty případů nákazy koronavirem klesnou na úroveň Slovenska

Do Německa se v květnu vrátí fotbal

V Německu ve středu přibylo 1 284 lidí nakažených koronavirem, což je vyšší nárůst než za úterý, kdy bylo hlášeno 947 nových případů. V důsledku komplikací souvisejících s nemocí covid-19 zemřelo dalších 123 lidí, což je oproti úterku méně. Vyplývá to z údajů Institutu Roberta Kocha. Celkem v Německu evidují 166 091 nakažených, z nichž dohromady 7 119 lidí zemřelo.

Nejzasaženější spolkovou zemí je Bavorsko se skoro 43 660 zjištěnými případy koronavirové infekce a 2 050 zemřelými.

Německá kancléřka Angela Merkelová se ve středu s ministerskými předsedy spolkových zemích dohodla na tom, že se mohou otevřít všechny obchody, nebo že se dá sportovat pod širým nebem, i když zatím jen bezkontaktně. Od druhé poloviny měsíce se může na stadionech bez diváků hrát nejvyšší německá fotbalová soutěž.

Rakousko samo sebe považuje za jednu z nejúspěšnějších zemí v dosavadním boji s pandemií. Alpská země hlásí podle aktuálních čísel dohromady 15 652 případů nákazy, o 68 více než ve středu, přičemž 42 nově nakažených hlásí Vídeň. Aktuálně nemocných je však pouze 1 445, přičemž jenom od středy se uzdravilo 59 lidí. O 58 na dnešních 360 klesl také počet pacientů s covidem-19 v rakouských nemocnicích. Jen 92 jich je na jednotkách intenzivní péče. Dosud v Rakousku zemřelo 609 nakažených.



Rakouský kancléř Sebastian Kurz se ve čtvrtek prostřednictvím videokonference opět spojil s protějšky ze zemí s podobně příznivými mezivýsledky boje s infekční nemocí covid-19. Předsedové vlád z osmi zemí, včetně českého premiéra Andreje Babiše, hovořili o zkušenostech svých zemí s otvíráním ekonomik, uvedl Kurz na Twitteru.

Kurz napsal, že videokonference, jíž předsedal, se zúčastnili premiéři Austrálie, Česko republiky, Dánska, Řecka, Izraele, Norska a Singapuru. Podobnou konferenci uspořádal Kurz už 24. dubna, kdy se připojila také premiérka Nového Zélandu, ale oproti dnešku chyběli singapurský premiér a norská ministerská předsedkyně.

V Polsku se kvůli koronaviru v neděli neuskuteční plánované prezidentské volby. Ve středu večer se na tom dohodl předseda polské vládnoucí strany Právo a spravedlnost Jaroslaw Kaczyński se šéfem menšího koaličního uskupení Dohoda Jaroslawem Gowinem.

Kdy budou Poláci volit novou hlavu státu, tak zatím není jasné. Kaczyński s Gowinem ve společném prohlášení uvedli, že poté, co polský nejvyšší soud volby prohlásí za neplatné, předsedkyně dolní komory parlamentu „vyhlásí nové prezidentské volby v prvním možném termínu“. Oba političtí lídři se domluvili na tom, že hlasování se vzhledem k epidemii covidu-19 uskuteční korespondenčně.

Země podle aktuálních údajů eviduje 14 898 potvrzených případů nákazy koronavirem. 4 862 lidí se z nemoci covid-19 uzdravilo a 737 jich s onemocněním umřelo.

Ve Španělsku za uplynulých 24 hodin s nemocí covid-19 zemřelo 213 lidí, oproti předchozímu dni se jedná o mírný pokles. Na začátku týdne byly denní přírůstky obětí pod 200. Celková bilance obětí je nyní 26 070, informoval s odvoláním na statistiky španělského ministerstva zdravotnictví deník El País.

Španělsko nyní celkem registruje 221 447 případů nákazy, což je o 1 122 více než předchozí den. Ve středu testy nákazu potvrdily ve 996 případech. Z celkového počtu nakažených se od počátku epidemie v zemi vyléčilo již 128 tisíc pacientů.

Španělští poslanci ve středu schválili další prodloužení nouzového stavu, který vláda v zemi vyhlásila v polovině března. Dosud platil nouzový stav jen do soboty, ve středu ho poslanci prodloužili o další dva týdny, tedy do 24. května, uvedla místní média.



Co do počtu nakažených je Španělsko se 47 miliony obyvatel druhou nejvíce zasaženou zemí na světě po Spojených státech.

Rusko zaznamenalo další rekordní nárůst počtu lidí nakažených koronavirem za jeden den. Za středu jich přibylo 11 231 a nakažených je tak celkem už téměř 180 tisíc. Počet úmrtí pacientů s koronavirem zůstal další den v řadě pod hranicí jedné stovky. Vyplývá to z údajů, které ve čtvrtek zveřejnil krizový štáb.

V zemi se 146 miliony obyvatel jde o dosud nejvyšší denní přírůstek a pátý den po sobě je nových případů přes deset tisíc. Celkově se podle zdravotnických úřadů doposud nakazilo 177 160 lidí. Rusko tak přeskočilo Francii a Německo a má pátý nejvyšší počet infikovaných na světě.

USA čelí „nejhoršímu útoku od Pearl Harboru“

Ve Spojených státech za posledních 24 hodin zemřelo dalších 2 073 pacientů nakažených koronavirem, což je o něco méně než předchozí den. Celková smrtelná bilance tak nyní podle statistik Univerzity Johnse Hopkinse činí 73 095 mrtvých, informovala ve čtvrtek agentura AFP. Prezident Donald Trump epidemii nemoci covid-19 ve středu označil za „za nejhorší útok“, jaký kdy USA zažily.

„Je to horší než (japonský útok na) Pearl Harbor. Je to horší než (teroristické útoky) na Světové obchodní centrum. Takový útok se ještě nikdy nestal,“ prohlásil šéf Bílého domu. Šlo mu prý zabránit hned v počátcích v Číně, ale nestalo se tak. V nejlidnatější zemi světa se nákaza koncem loňského roku objevila. Později Trump upřesnil, že za nepřítele Spojených států považuje spíše pandemii nemoci covid-19 než Čínu.

Spojené státy už evidují více než 1,22 milionu lidí s koronavirovou infekcí, z nichž se okolo 190 tisíc uzdravilo. Nejhorší situace je ve státě New York, kde s nemocí umřelo 25 623 lidí. 54 597 se ale na druhou stranu uzdravilo.

Počet úmrtí připisovaných koronaviru v Kanadě je aktuálně 4 366, zatímco nakažených už podle údajů Univerzity Johnse Hopkinse místní vláda eviduje 64 694.

Posun v počtu známých případů infekce naznačuje, že Kanada a jejích asi 38 milionů obyvatel už mají vrchol první vlny epidemie covidu-19 za sebou. Ve druhé polovině dubna i v prvních květnových dnech byla hlášena vyšší denní čísla, v neděli činil podle americké univerzity Johnse Hopkinse přírůstek bilance asi 2 600 případů.

Kanadský premiér Justin Trudeau nicméně na začátku týdne zdůrazňoval potřebu „mimořádné opatrnosti“ při uvolňování karanténních opatření.

Většina známých případů infekce i souvisejících úmrtí je hlášena z druhé nejlidnatější kanadské provincie Québecu, která nicméně už začíná některá omezení rušit. V pondělí se mohly s výjimkou provinční metropole Montréalu znovu otevřít některé uzavřené obchody, na příští pondělí je naplánováno rozšíření možnosti na další prodejny, jakož i obnovení výuky v základních školách.

Vyučování by ovšem zdaleka nebylo stejné jako před pandemií a provázela by jej různá hygienická opatření, popsal dnes deník The Guardian. Žádná jiná kanadská provincie podle listu zatím nedala najevo snahu v dohledné době dostat žáky zpět do školních lavic.

Brazílie oznámila rekordní počet nově nakažených

V Brazílii dalším dnem po sobě rekordně přibylo lidí nakažených koronavirem i pacientů, kteří kvůli komplikacím souvisejícím s onemocněním covid-19 zemřeli.

Ministerstvo zdravotnictví ve středu místního času podle agentury Reuters uvedlo, že počet infikovaných se za posledních 24 hodin zvýšil o 10 503 na celkových 125 218. Nově zemřelo 615 lidí, dohromady jde o 8 536 osob.



Brazilský Senát ve středu schválil záchranný balík v hodnotě 60 miliard reálů (263,5 miliardy korun) na podporu jednotlivých států a měst, které se kvůli pandemii covidu-19 potýkají se zvýšenými výdaji na sociální dávky a výpadky příjmů.



Zákon musí schválit prezident Jair Bolsonaro. Koronavirem se nakazil prezidentův mluvčí Otávio Rego Barros. Podle informací jeho kanceláře je v domácí izolaci a neprojevují se u něj žádné symptomy covidu-19.