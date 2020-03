VIDEO: Vážně jste na mě kýchla? Pasažéři se pohádali kvůli koronaviru

9:14 , aktualizováno 9:14

Když pasažér ve vlaku v australském Sydney v pondělí požádal spolucestující, aby si při kašlání zakryla vzhledem k epidemii nového koronaviru rukou ústa, rozhodně nečekal, co bude následovat. Ženu jeho výtka rozhněvala a úmyslně začala kašlat jeho směrem. Muž si to ale nenechal líbit a pustil se do vyhrocené diskuse.