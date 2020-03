Zeman do Číny nejspíš nepojede, summit s evropskými státy byl odložen

Zeman na začátku roku účast na summitu odmítl kvůli nedostatečným čínským investicím v České republice. Prezident v minulosti sliboval mnohamiliardové čínské investice, řada projektů ale zůstala jen na papíře. Později Pražský hrad cestu připustil za podmínky, že se investice podaří dokončit.

Účast Zemana na summitu začátkem března potvrdili ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) i premiér Andrej Babiš (ANO). Petříček ale už tehdy připustil, že bude záležet na vývoji epidemie koronaviru.



„Nemám v této věci žádné oficiální informace,“ napsal v sobotu na dotaz ohledně zrušení summitu Hamáček. Na zrušení jeho původního termínu upozornily Novinky.cz a SeznamZprávy

Zeman před časem řekl, že v Pekingu, kde je podle něj situace ohledně koronaviru klidná, by se chránil stejně jako ostatní hlavy států. Dodal, že pokud by mu to hygienici dovolili, následnou dvoutýdenní karanténu by trávil na zámku v Lánech.

Zástupci Hradu o možných investicích několikrát jednali s čínským velvyslanectvím nebo čínskou společností CITIC Group. Výsledkem jednání byl výběr několika projektů, které by mohly být v blízké budoucnosti dokončeny. Jedním z nich jsou investice do fotbalové Slavie Praha.



Zeman zahrál v roce 2018 čínskému prezidentovi na klavír: