Korekce brexitu. Starmer chce po volebním výprasku návrat Británie do srdce Evropy

Autor:
  13:00
Britská vláda bude podle premiéra Keira Starmera usilovat o sblížení s Evropskou unií. Ministerský předseda to uvedl v pondělním proslovu poté, co jeho Labouristická strana utrpěla značné ztráty v místních volbách. Naopak posílila protiimigrační strana Reform UK vedená jedním z hlavních zastánců brexitu Nigelem Faragem.
Britský premiér Keir Starmer (11. května 2026) | foto: ČTK

„Tato labouristická vláda se bude vyznačovat odhodláním obnovit naše vztahy s Evropou a postavit Británii do samotného srdce Evropy, abychom byli silnější v ekonomické, obchodní i obranné oblasti,“ uvedl Starmer téměř deset let po referendu o brexitu.

Labouristický lídr uvedl, že na příštím summitu mezi EU a Británií, který se očekává na přelomu června a července, stanoví nový směr.

Starmer v proslovu kritizoval dopady brexitu, který podle něj Británii navzdory Farageovým slibům učinil chudší a slabší. Také výrazně destabilizoval britskou politickou scénu.

Agentura AFP připomíná, že o sblížení mezi Bruselem a Londýnem usiluje labouristická vláda od svého drtivého vítězství v parlamentních volbách v roce 2024. Již před místními volbami naznačila Starmerova vláda legislativu, která má vést k usnadnění obchodu.

Úřadující britský premiér čelil již před volbami kritice kvůli špatné ekonomické situaci i personálním rozhodnutím. „Vím, že lidé jsou frustrováni situací v Británii. Frustrováni politikou. A někteří jsou mnou zklamáni. Vím, že někteří o mě pochybují a vím, že jim musím dokázat, že se mýlí. A to také udělám,“ řekl Starmer.

V projevu ohlásil Starmer také řadu dalších plánovaných opatření, mimo jiné investice do vzdělávání či legislativu, která umožní plně znárodnit ocelárnu British Steel.

V projevu, který média označovala jako klíčový pro jeho budoucí politické působení, premiér přislíbil, že zůstane u moci, aby zabránil propadnutí Británie do nové politické krize.

Podle agentury Reuters se Starmer prohlášením pokusil utišit sílící vzpouru ve své straně. Na dotaz novinářů následně doplnil, že bude bojovat proti jakýmkoliv protestům labouristických poslanců proti jeho setrvání u moci.

V místních volbách, které se v Anglii konaly ve čtvrtek, se rozhodovalo o více než 5000 mandátech. Reform UK si polepšila na 1453 mandátů, úspěchy zaznamenali také zelení. Naopak labouristé, kteří měli před volbami přes 2500 mandátů, získali pouze 1070 křesel.

Voliči rozhodovali také o novém složení parlamentu ve Walesu a Skotsku. Labouristé v cardiffském parlamentu poprvé od jeho založení nezískali nejvyšší počet křesel, předčila je strana Plaid Cymru i Reform UK.

