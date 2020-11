ANALÝZA: Čína zapomíná a líčí světu USA jako agresora. Proč právě teď?

To, že právě nyní, v době vyhroceného soupeření mezi oběma giganty, Čína na Spojené státy znovu korejskou kartou zamávala, není náhoda. Prezident Si Ťin-pching se nedávno ke konfliktu vrátil a snaží se předložit světu účelově poopravenou interpretaci sedmdesát let starých krvavých událostí. Využil 70. výročí vstupu „čínských dobrovolníků“ do války, o minulost mu však nejde. Naopak, míří do „žhavé“ současnosti. Především Washingtonu vzkazuje: nejste neporazitelní.