Devětadvacetiletý Hamam al-Hammami, který během letu mířícího z Dubaje do Tel Avivu sekerou zaútočil na kapitána Smita Machchhara, jenže mu v jeho úmyslu zabránil, pochází z Ománu. Své vzdělání v oboru leteckého managementu však získal ve Velké Británii, a to na Buckinghamshire New University (BNU) v High Wycombe.
Tříletý program, který údajně studoval dálkově z Maskatu, pilot dokončil v roce 2023. V době studia se na sociální síti X pod jeho jménem objevovaly rozhořčené příspěvky, zahrnující například tvrzení, že by se na ženy mělo „šlapat“, vychází z analýzy serveru.
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Na účtě pod jménem „Pilot Hamam al-Hammami“, který podle zjištění deníku The Telegraph uvádí biografické údaje naznačující, že jde o útočníka ze středečního letu, přispíval znepokojivými výroky v letech 2021 a 2022.
„Rozdupal bych ti hlavu, vytřel bych s tebou podlahu, udělal bych z tebe odstrašující příklad pro ostatní a pak bych se s tebou rozvedl,“ odpověděl zmíněný účet například v konverzaci s další uživatelkou sociální sítě.
V diskuzi o muži, který uhodil ženu, dále naznačil podporu Rusku ve válečném konfliktu s Ukrajinou. „Dal jí preventivní facku, aby si znovu vymezila své hranice, stejně jako Rusko dalo facku Ukrajině, aby upravilo její hranice,“ zveřejnil na účet.
Ve stejné diskusi účet spojený s Hammamim uvedl, že pokud by se žena v blízkosti toho muže „jenom nadechla“, tak by jí „šlápl na hlavu“.
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Příspěvky zveřejněné zmíněným účtem vyjadřují také podporu přísných trestů odůvodňovaných odkazem na islámské právo, homofobní urážky a sexuální ponižování.
Izraelský úředník sdělil deníku The Times of Israel, že pilot v minulosti na internetu mluvil i o zabíjení židů. „Tento člověk byl odhodlán spáchat sebevraždu. Z jeho účtů na sociálních sítích jasně vyplývá, že se radikalizoval a přijal džihádistickou ideologii,“ uvedl.
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Během útočníkova studia na BNU podle dostupných informací nedošlo k žádným problémům či stížnostem. Univerzita však deníku The Telegraph sdělila, že v reakci na „nově se objevující informace“ provede přezkum jeho studia na této škole.
Ze středečního útoku cestující vyvázli díky pasažérům a posádce, kteří kopilota přemohli a převzali řízení. Letadlo následně nouzově přistálo v Saúdské Arábii.