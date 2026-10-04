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Rozdupal bych ti hlavu a vytřel s tebou podlahu, psal ženám útočník z Flydubai

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  13:24
Kopilot zaútočil na kolegu sekerou.

Kopilot zaútočil na kolegu sekerou. | foto: X/@cvr_intel

Kopilot zaútočil na kolegu sekerou.
Kopilot zaútočil na kolegu sekerou.
Kopilot zaútočil na kolegu sekerou.
Kopilot zaútočil na kolegu sekerou.
29 fotografií
Kopilot, který se pokusil ve středu úmyslně havarovat s letadlem společnosti Flydubai, v minulosti údajně zveřejňoval agresivní výroky na sociálních sítích. Podporoval v nich například násilí na ženách či náboženské tresty. Příspěvky jsou z doby, kdy studoval na britské univerzitě, zijistil deník The Telegraph.

Devětadvacetiletý Hamam al-Hammami, který během letu mířícího z Dubaje do Tel Avivu sekerou zaútočil na kapitána Smita Machchhara, jenže mu v jeho úmyslu zabránil, pochází z Ománu. Své vzdělání v oboru leteckého managementu však získal ve Velké Británii, a to na Buckinghamshire New University (BNU) v High Wycombe.

Tříletý program, který údajně studoval dálkově z Maskatu, pilot dokončil v roce 2023. V době studia se na sociální síti X pod jeho jménem objevovaly rozhořčené příspěvky, zahrnující například tvrzení, že by se na ženy mělo „šlapat“, vychází z analýzy serveru.

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Na účtě pod jménem „Pilot Hamam al-Hammami“, který podle zjištění deníku The Telegraph uvádí biografické údaje naznačující, že jde o útočníka ze středečního letu, přispíval znepokojivými výroky v letech 2021 a 2022.

„Rozdupal bych ti hlavu, vytřel bych s tebou podlahu, udělal bych z tebe odstrašující příklad pro ostatní a pak bych se s tebou rozvedl,“ odpověděl zmíněný účet například v konverzaci s další uživatelkou sociální sítě.

V diskuzi o muži, který uhodil ženu, dále naznačil podporu Rusku ve válečném konfliktu s Ukrajinou. „Dal jí preventivní facku, aby si znovu vymezila své hranice, stejně jako Rusko dalo facku Ukrajině, aby upravilo její hranice,“ zveřejnil na účet.

Ve stejné diskusi účet spojený s Hammamim uvedl, že pokud by se žena v blízkosti toho muže „jenom nadechla“, tak by jí „šlápl na hlavu“.

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Příspěvky zveřejněné zmíněným účtem vyjadřují také podporu přísných trestů odůvodňovaných odkazem na islámské právo, homofobní urážky a sexuální ponižování.

Izraelský úředník sdělil deníku The Times of Israel, že pilot v minulosti na internetu mluvil i o zabíjení židů. „Tento člověk byl odhodlán spáchat sebevraždu. Z jeho účtů na sociálních sítích jasně vyplývá, že se radikalizoval a přijal džihádistickou ideologii,“ uvedl.

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Během útočníkova studia na BNU podle dostupných informací nedošlo k žádným problémům či stížnostem. Univerzita však deníku The Telegraph sdělila, že v reakci na „nově se objevující informace“ provede přezkum jeho studia na této škole.

Ze středečního útoku cestující vyvázli díky pasažérům a posádce, kteří kopilota přemohli a převzali řízení. Letadlo následně nouzově přistálo v Saúdské Arábii.

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