Protest kamionů dlouhý 70 kilometrů táhne Kanadou, řidičům vadí nová opatření

Před více než týdnem vstoupila v platnost opatření, která v případě překročení hranice stanovuje povinnost očkování všem řidičům kamionů. Jen tehdy se vyhnou testování a 14denní karanténě.

Podle účastníků nová pravidla ohrožují podnikání, ale i lidské živobytí. „Každý má svou vlastní volbu a svůj vlastní názor,“ uvedl pro web Windsor News majitel a provozovatel Chris Colenutt Trucking v Essexu Chris Colenutt. „Pokud zastavíme ekonomiku, nastane velký problém, že?“

Podle plánu má protest ve středu postoupit do Manitoby, v pátek do jižního Ontaria a v sobotu by měl dorazit do Ottawy. Pokud dlouhý konvoj na místo dorazí včas a bude se držet pohromadě, mohl by překonat i světový rekord.

„Je to 70 km dlouhé,“ okomentoval události pro web Toronto Sun mluvčí Freedom Convoy 2022 Benjamin Dichter. „Viděl jsem záběry z letadla. Je to působivé.“

Podle listu Toronto Sun lze odhadovat, že by se do kanadského konvoje mohlo zapojit 50 tisíc kamionů ze západu, východu a dokonce i ze Spojených států.

Tímto číslem by tak konvoj mohl překonat dosud největší shromáždění řidičů kamionů, které se uskutečnilo v Egyptě v listopadu roku 2020. Zapojilo se do něj tehdy 480 kamionů.

„Neopustíme Ottawu, dokud nedojde k nějakému dialogu mezi představiteli Canada Unity,“ uvedla pro The Hawk koordinátorka Canada Unity freedom convoy Leanne Carter.

Řidičům se do neděle podařilo získat 2,7 milionu kanadských dolarů, informovala agentura Reuters. Tyto finanční prostředky podle stránky gofundme slouží k pokrytí nákladů na palivo, jídlo a ubytování.