KONTEXT: Mír za každou cenu. Řada Italů věří, že Ukrajina je pěšákem USA

Zatímco Francii peskují za snahy udržet komunikační kanály s Moskvou otevřené a Německo za váznoucí dodávky zbraní Ukrajině, postoj Itálie k válce na východě Evropy však zůstává mimo hlavní pozornost médií. Nedávný průzkum European Council for Foreign Relations (ECFR) přitom ukázal, že tábor stoupenců kompromisu s Ruskem i za cenu územních ústupků ze strany Ukrajiny je nejsilnější právě na Apeninském poloostrově.

„Itálie dlouhodobě patří k národům, které vidí Rusko v pozitivním světle,“ odhaluje kořeny současného italského postoje Martin Mejstřík a připomíná, že Italové od konce druhé světové války měli silné levicové tendence a díky své geografické poloze Moskvu nikdy nevnímali jako ohrožení.

Podle Mejstříka hraje také velkou roli i tradiční pacifismus. „Italové nejsou vysloveně proruští, oni jsou protiváleční. V Itálii se za studené války odehrávaly největší protesty proti umístění jaderných zbraní a raket. Postoj ‚Mír za každou cenu‘ se pak odráží i v přístupu k Rusku,“ říká odborník na politickou scénu jihoevropských států z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

V Itálii je podle sondy ECFR na rozdíl od jiných evropských států navíc poměrně silný názor, že největší překážkou v dosažení míru není jen Rusko, ale i Ukrajina. A více než čtvrtina respondentů označila za jednoho z viníků konfliktu Spojené státy. Kde se tyto názory berou?

„Velká část italské levice je protiamerická. V italských médiích se proto hodně šířil názor, že Ukrajina je jen pěšákem v moci Ameriky a NATO. Tento protiamerický sentiment byl v posledních letech pochopitelně hodně přiživován z Ruska,“ říká Mejstřík a upozorňuje, že do italských médií jsou často zváni ruští novináři, kteří v hlavním vysílacím čase šíří propagandu Moskvy.

