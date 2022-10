„Nebezpečí pro Evropu.“ Co vše stojí v cestě německé legalizaci konopí

„Cannabis škodí zdraví a já nechápu, proč touto cestou jdeme. Je to nebezpečí pro celou Evropu,“ říká ohledně plánů německé spolkové vlády na legalizaci rekreačního užívání marihuany bavorský ministr zdravotnictví Klaus Holetschek (CSU).

Zatímco vládní koalice sociálních demokratů (SPD), Zelených a svobodných demokratů (FDP) pokračuje v naplňování svého nejdiskutovanějšího předvolebního slibu, je to zejména opoziční konzervativní unie CDU/CSU, která s tímto plánem nesouhlasí. Místo legalizace konopí se podle ní má stát zaměřit na prevenci. „Například na školách, ale na to je potřeba uvolnit peníze,“ dodává Holetschek.

Výhrady mají také lékaři, podle nichž i pro zletilé uživatele může být konopí škodlivé. „Dokáže způsobit vážné následky vzhledem k tomu, že vývoj mozku není ukončen do 25 let věku,“ říká Jakob Maske z organizace sdružující lékaře pro děti a dorost.

Právě ochrana dětí a mladistvých má ale být podle ministra zdravotnictví Karla Lauterbacha (SPD) jedním z hlavním cílů tohoto kroku. „Spotřeba cannabis u mladších věkových skupin stále narůstá, a to včetně podílu konzumované psychoaktivní látky THC. Společně s tím sledujeme nárůst závislostí a především kvetoucí černý trh a s ním související kriminalitu. Vynakládáme obrovské finanční sumy na potírání drogových deliktů, ale jdeme na to špatně. Drogová politika patřebuje reformovat,“ domnívá se Lauterbach, profesor lékařství s tituly mimo jiné z amerického Harvardu.

Povolí legalizaci EU?

Pokud plány ministerstva zdravotnictví uspějí, pak si Němci ve specializovaných obchodech budou moci legálně koupit rostliny i s aktivní složkou THC už kolem roku 2024.

Největší překážkou na cestě německé legalizace ovšem nakonec může být Evropská unie, která se teprve bude zabývat tím, zda jsou plány Německa v souladu s evropským právem. Na pravděpodobný nesoulad a nadcházející potíže už nyní upozorňuje poradní výbor spolkového sněmu pro vědu.

Nová liberální drogová politika Německa by totiž ovlivnila celý evropský prostor. Nepříliš dobrým příkladem je také Nizozemsko, které na své cestě k liberalizaci zůstalo stát kdesi napůl. Tamní právně nejednoznačná úprava kriminalizuje pěstování a prodej konopí, čímž obojí přenechává černému trhu.

Podle Lauterbacha proto musí být německý legalizační zákon ve všech ohledech „zcela neprůstřelný“ tak, aby žádná jeho část ani v nejmenším neodporovala německému a evropskému právu, ani nezůstávala v potenciální šedé zóně.

Zároveň se chce vyhnout již známým chybám. „Nizozemský model spojuje dvě nevýhody: liberální přístup a nekontrolovaný trh. Takhle to dělat nechceme. Musíme mít pod kontrolou vše,“ říká Lauterbach.

Tři rostliny povoleny

Ministerstvo zdravotnictví již předložilo konkrétní body, jak by legalizace měla být ukotvena v zákoně: dospělí od 18 let budou mít přístup do specializovaných obchodů s licencí, kde si konopí budou moci koupit, a to nejvýš v množství 20 až 30 gramů.

Pěstování, zásobování a prodej rostlin bude probíhat ve státem kontrolovaném rámci. Povoleno má být také domácí pěstování až tří rostlin na osobu.

Zároveň je nutné dbát na to, aby „coffe shopy“, tedy licencované prodejny, nebyly v blízkosti škol a dětských hřišť. Otázkou ještě zůstává, zda bude stanovena hranice na nejvyšší možný podíl aktivní látky THC pro osoby mladší 21 let.

„Trh s legálním konopím musí být atraktivní“

Zelení limit THC nepodporují: „V takovém případě by se rozmohl černý trh s obzvláště silným konopím. Legální trh musíme udělat co nejvíc atraktivní,“ říká poslankyně Zelených Kirsten Kappertová-Gontherová ze sněmovního výboru pro zdraví, kde má jako lékařka v oboru psychiatrie na starosti drogovou politiku a otázky legalizace.

Prostřednictvím kontrolovaného prodeje a jasného právního rámce podle Kappertové-Gontherové bude možné předejít nadužívání této psychoaktivní rostliny mezi dětmi a mladistvými.

Stejný názor má také vládní zmocněnec pro drogovou politiku Burkhard Blienert (SPD). I podle něj nový zákon přispěje k lepší ochraně nezletilých. „Chceme nový začátek v oblasti protidrogových opatření. Tak, aby lidé nebyli stigmatizováni a kriminalizováni, a naopak na sebe sami vzali zodpovědnost,“ dodává Blienert.