Začíná konkláve. O nové hlavě katolické církve rozhoduje 133 kardinálů

6:00

Dnes, tedy ve středu 7. května ve Vatikáně započne konkláve. V Sixtinské kapli se sejde 133 kardinálů a společně budou rozhodovat o nové hlavě katolické církve. Po ranní mši v bazilice svatého Petra se odeberou do kaple, kde složí přísahu a začne volba nového papeže. Pokud by se to povedlo napoprvé, papežem se stane ten, který získá dvě třetiny hlasů.