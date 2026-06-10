Návrh nyní míří k podpisu k americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi.
Opatření před týdnem schválil Senát, nyní tak učinila i Sněmovna reprezentantů. Návrh počítá s asi 38 miliardami dolarů pro Úřad pro imigraci a cla (ICE), s 26 miliardami dolarů pro pohraniční stráž a dalšími pěti miliardami dolarů na nepředvídané náklady. AFP poznamenala, že Trumpova deportační agenda tak získá stabilní přísun peněz do fiskálního roku 2029.
Poté, co federální imigrační agenti v lednu zastřelili Američany Renee Goodovou a Alexe Prettiho v Minneapolisu, Trump souhlasil s požadavkem demokratů, aby byl návrh týkající se financování DHS vyjmut z širšího zákona o výdajích.
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Kongres nakonec v dubnu schválil plán financování DHS s podporou demokratů, ale ICE a pohraniční stráž podle tohoto plánu nezískaly pravidelné financování.