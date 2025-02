Americký Kongres projedná zákon o stažení z OSN. Má podporu veřejnosti

Členové amerického Kongresu chystají v pátek představení návrhu zákona, kterým by se Spojené státy stáhly z Organizace spojených národů. Republikánští zákonodárci zdůvodňují předložení zákona „selháním instituce v ochraně amerických zájmů“, uvedla televize Fox News.

„Organizace spojených národů si užívá peněz z amerických daní, zatímco často podkopává naše zájmy, útočí na naše spojence a posiluje naše protivníky,“ uvedl republikánský senátor Chip Roy ve čtvrtečním prohlášení pro Fox News Digital.

Legislativa rovněž stanoví, že se USA nesmí účastnit mírových jednání s OSN a zakazuje výkonné moci uzavírat jakékoli dohody o členství s OSN nebo jejími pobočkami bez souhlasu Senátu.

Podpora OSN Američany klesá, ukázal průzkum

Mezinárodní agentura Gallup v otázce, zda Američané podporují, to co dělá OSN, zjistila jen 33% podporu. Osmapadesát procent dotázaných se vyjádřilo pro špatně odváděnou práci.

Průzkum se konal před rokem a vyjadřuje tak klesající trend podpory činnosti OSN americkou veřejností od roku 2003, tedy zhruba od období začátku války v Iráku.

Starší průzkum z roku 2022 pak opět zaznamenal snížení podpory OSN. Podpora však zůstávala většinová. Pro podporu instituce se vyjádřilo 62 % dotázaných, uvedla to instituci spíše nakloněná agentura Better World Campaign v tiskové zprávě.

I před volbami v roce 2016 uskutečnila agentura průzkum, ve kterém se 88 % Američanů vyjádřilo pro aktivní účast v OSN.

Trump a OSN

Americký prezident je dlouhodobým kritikem instituce. Již před prezidentskými volbami nevyloučil, že Spojené státy z ní vystoupí.

Začátkem února pak americký prezident podepsal nařízení, kterým Spojené státy vystoupily z Rady OSN pro lidská práva a zastavil finanční podporu Úřadu OSN pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě (UNRWA).

Na konci svého mandátu bývalý americký prezident Joe Biden rovněž omezil financování UNRWA. Mělo jít o reakci na obvinění ze strany Izraele, že 12 z 13 000 pracovníků úřadu se podíleli na útoku Hamásu ze 7. října.