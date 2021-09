Pracovníci WHO v Kongu mají na svědomí 75 případů sexuálního zneužívání

WHO se skandálem zabývá už delší dobu, a to po zprávách médií, která přinesla svědectví konžských žen o sexuálním nátlaku a násilí. Ženy uvedly, že humanitární pracovníci jim nabízeli práci výměnou za sex, některé z nich ale zaměstnance WHO obvinily i ze znásilnění. Tedros proto loni pověřil nezávislou komisi, aby obvinění prošetřila.



Vyšetřovatelé nyní dospěli k závěru, že obvinění jsou důvěryhodná a že 21 pachatelů patřilo k misi WHO. Jde jak o Konžany, tak o cizince jiných národností. Tedros na tiskové konferenci řekl, že organizace kvůli proviněním se čtyřmi lidmi rozvázala pracovní poměr a dva zaměstnance dočasně odvolala.

„Omlouvám se za to, co spáchali lidé, které WHO zaměstnala, aby vám sloužili a chránili vás,“ řekl šéf WHO, podle něhož byla vyšetřovací zpráva „hrůzným čtením“. Organizace bude nyní potřebovat dalekosáhlé změny řídících struktur a kultury, dodal.

„Jsme ve WHO ze závěrů vyšetřování zahanbení, šokovaní a zdrcení,“ řekl regionální ředitel této organizace pro Afriku Matshidiso Moeti.

WHO čelila kritice, že obvinění ze sexuálního zneužívání řeší velmi pomalu a liknavě. Podle agentury AP o tom vypovídal i případ Michela Yaoa, jednoho z čelných představitelů mise v Kongu, který měl mnoho písemných stížností žen k dispozici, ale neřešil je. Později byl povýšen a šéfoval misi v Guineji.