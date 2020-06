Kongo opět zasáhla ebola, přidala se ke spalničkám a koronaviru

Konžské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že ebolou se ve více než milionové Mbandace nakazilo nejméně sedm lidí. Pět z nich už nákaze podlehlo. Konžská vláda se před dvěma měsíci chystala vyhlásit konec druhé největší epidemie této nemoci, která trvala dva roky a zabila 2 275 lidí.

Jen několik dní předtím se ale na východě Konga objevilo několik nových případů. Podle listu The New York Times není jasné, jak se ebola do Mbandaky dostala. Město se totiž nachází přibližně 750 kilometrů od ohniska na východě a Kongo v souvislosti s pandemií koronaviru značně omezilo cestování a zavedlo řadu bezpečnostních opatření.

Země dosud zaznamenala 3 326 případů koronaviru a 72 mrtvých. Většina připadá na hlavní město Kinshasa ležící rovněž na západě země. Testování je nicméně v Kongu velmi omezené a reálná čísla budou pravděpodobně vyšší.

Od ledna 2019 se navíc v zemi nakazilo více než 350 tisíc lidí spalničkami a šest a půl tisíce z nich této nemoci podlehlo. Země se tak najednou potýká hned se třemi závažnými infekčními chorobami.

Ředitelka Světové zdravotnické organizace pro Afriku Rebecca Moetiová na Twitteru uvedla, že přestože nové vzplanutí eboly představuje výzvu, instituce je společně s konžským ministerstvem zdravotnictví připravená se s virem vypořádat. „S každou zkušeností reagujeme rychleji a efektivněji,“ uvedla.

Mezi obětmi je patnáctiletá dívka

Mezi oběťmi eboly Mbandace je podle místních úřadů také patnáctiletá dívka. Dva nakažení jsou nyní v izolaci na infekčním oddělení místní nemocnice. Mbandaka nezasáhla ebola poprvé. Její propuknutí v květnu 2018 mělo v této oblasti za následek nejméně 54 případů a 33 úmrtí.

Ebola patří mezi nejobávanější nemoci na světě. Je vysoce nakažlivá a umírá na ni padesát až devadesát procent infikovaných. Virus poškozuje cévy a způsobuje tak vnitřní i vnější krvácení. Ebola byla poprvé zaznamenána v hustých tropických pralesích Konga v roce 1976.

Boj s ebolou v Kongu značně komplikuje působení ozbrojených milic, které napadají zdravotníky i civilní obyvatelstvo. Od února 2018 bylo kvůli násilí přes půl milionu lidí donuceno opustit domovy, což úřadům ztěžuje kontrolu šíření onemocnění.

Nejhorší epidemie eboly se rozšířila od začátku prosince 2014 v západoafrických zemích. Nemoci tam během dvou let podlehlo přes jedenáct tisíc lidí z více než 29 tisíc nakažených, což bylo nejvíce v historii této nákazy.

Ebolový projekt Lékařů bez hranic: