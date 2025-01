Těla v ulicích, útoky na ambasády. Boje v Kongu se stupňují, hrozí únik eboly

Hrozí únik viru eboly, varuje Červený kříž V důsledku bojů v Gomě hrozí únik viru eboly z tamní laboratoře. Varoval před tím Mezinárodní výbor Červeného kříže (MVČK). Ten je „velmi znepokojen situací kolem laboratoře Národního institutu biomedicínského výzkumu, který čelí riziku přerušení dodávek elektřiny“, uvedl regionální ředitel MVČK Patrick Youssef na tiskovém brífinku v Ženevě. Organizace vyzvala k „ochránění vzorků, které by mohly být zasaženy střety“. Youssef dodal, že tato situace „by mohla vést k nepředstavitelným důsledkům“, pokud by se z laboratoře rozšířily bakteriologické kmeny včetně viru ebola. Tato laboratoř se nachází „velmi blízko“ delegace MVČK v Gomě, řekl Youssef s tím, že nemá informace o situaci v jiných laboratořích. Ebola se šíří kontaktem s nakaženou osobou nebo kontaminovaným materiálem. Projevuje se krvácením a k symptomům patří horečka, zvracení, průjem či bolesti svalů. Virus v Africe způsobil několik epidemií nemoci, jejíž smrtnost dosahuje 25 až 90 procent. Už několik let proti ní existují vakcíny. Červený kříž v úterý také vyjádřil obavy ze zničujícího dopadu ozbrojených střetů na civilní obyvatelstvo. Poukázal na „masivní příliv zraněných kulkami a výbušnou municí do zařízení podporovaných MVČK, zejména do nemocnice CBCA Ndosho v Gomě“. MVČK uvedl, že jedna z jeho nemocnic jen za posledních 24 hodin přijala více než 100 pacientů se zraněními hlavy a zlomeninami v oblasti hrudníku, způsobenými minometnými granáty a šrapnely. „Velmi znepokojivé je, že jsme zaznamenali výrazný nárůst počtu vážně zraněných dětí,“ řekl Youssef.