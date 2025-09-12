V Kongu zemřelo po převrácení lodi 107 lidí a dalších 146 se pohřešuje

Autor: ,
  22:42
Při nehodě dvou lodí na severozápadě Konga za dva dny zemřelo 193 lidí a po 146 dalších se pátrá, napsala v pátek s odvoláním na úřady agentura AP. Ve středu zahynulo nejméně 86 osob a ve čtvrtek dalších 107 pasažérů.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

Většina obětí byli studenti, uvedla státní tisková agentura pro server arabnews.com.

Při ztroskotání jiné lodi o den dříve zahynulo 86 lidí.

Obě nehody se staly v Rovníkové provincii, jejich příčina ale není zatím jasná. Podle úřadů může být na vině překročení kapacity plavidel nebo plavba v noci.

Místní občanská iniciativa viní z nehody vládu a tvrdí, že počet obětí je vyšší. Úřady nebyly okamžitě k zastižení, aby se k věci vyjádřily.

Kongo balancuje mezi válkou a obchodem. Ve hře jsou kovy pro výrobu mobilů

Tragické lodní nehody jsou v Kongu časté, například v dubnu při takové nehodě zemřelo nejméně 148 lidí. Příčinou bývá překročení kapacity lodi a obecné nedodržování předpisů.

Říční doprava je v Kongu hojně využívaná, zejména v odlehlých oblastech, kde jsou špatné silnice či zcela chybí dopravní infrastruktura. V uplynulých letech při lodních neštěstích v zemi s více než 100 miliony obyvatel zahynuly stovky lidí.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Stereotypy o Rusku nám dělají dobře. Rusko ale nekrachuje, říká z Moskvy Just

Nejčtenější

„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání

Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo zastavit v obci Buk, odkud jej odvezli na výslech do Příbrami, kde se k věci odmítl vyjádřit. S...

Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem

Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4. Jednapadesátiletého řidiče pronásledovali až k jeho domu, kde se muž odmítal policii ztotožnit. Hájil se tím, že...

Dalí levitoval, kočky létaly. Ztřeštěnou fotku trefili až na poosmadvacáté

Trvalo to jen zlomek sekundy. Salvador Dalí vyskočil, vzduchem létaly kočky, všechno kolem se vznášelo. A uprostřed chaosu v newyorském studiu stiskl Philippe Halsman spoušť. Po šesti hodinách se mu...

Expolicista s firmami a nezkolaudovanou vilou. Kdo je tajemný pilot formule z D4

Premium

Na dvoře a v garážích u honosné vily za vysokým pískovým plotem stojí auta, která většina lidí zná maximálně jako angličáky, případně z fotek a videí. Kanárkově žlutá corvetta. Zlaté lamborghini. A...

V USA dopadli Kirkova vraha. Trump pro něj chce trest smrti

Guvernér Utahu Spencer Cox oficiálně oznámil zadržení Tylera Robinsona, podezřelého z vraždy konzervativního aktivisty Charlieho Kirka. O dopadení vraha již předtím informoval prezident Donald Trump....

V Kongu zemřelo po převrácení lodi 107 lidí a dalších 146 se pohřešuje

Při nehodě dvou lodí na severozápadě Konga za dva dny zemřelo 193 lidí a po 146 dalších se pátrá, napsala v pátek s odvoláním na úřady agentura AP. Ve středu zahynulo nejméně 86 osob a ve čtvrtek...

12. září 2025  22:42

SPD dělá stojky. Bez souhlasu a licence, zlobí se Berenika Kohoutová

Hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) na svém čtvrtečním předvolebním setkání s voliči v Olomouci použilo část hitu Bereniky Kohoutové Dělám stojky. Zpěvačka a herečka se na svém instagramovém...

12. září 2025  22:41

Trump vyzval země G7 a EU k uvalení cel na Indii a Čínu, aby nekupovaly ruskou ropu

Americké ministerstvo financí vyzvalo skupinu ekonomicky vyspělých zemí G7 a Evropskou unii k uvalení výrazných cel na zboží z Číny a z Indie. Cla mají tyto země přimět k zastavení nákupů ruské ropy,...

12. září 2025  21:03

Ministr hledá ředitele agentury těsně před volbami. Nejhorší doba, kritizuje Havlíček

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vypsalo výběrové řízení na generálního ředitele agentury CzechTrade, která podporuje expanzi českých firem do zahraničí. Do voleb přitom zbývají tři týdny. Právě...

12. září 2025

Útok na Dauhá, který přišel vniveč? Vůdce Hajjá je naživu, hlásí Hamás

Palestinské teroristické hnutí Hamás v pátek oznámilo, že jeho lídr Chalíl Hajjá je naživu, a nebyl tudíž zabit při úterním izraelském útoku na budovu v katarské metropoli Dauhá. Informovala o tom...

12. září 2025  20:26

Evropa nemá levný recept na ruské drony a Moskva to ví. Pomoci může Ukrajina

Premium

Průnik ruských dronů do polského vzdušného prostoru ukázal, že NATO nemá připraveny kapacity na sestřelování levných bezpilotních letounů. Představitelé Aliance připouštějí, že nelze jen spoléhat na...

12. září 2025

Jeden z nejlepších studentů v zemi. Kdo je Tyler Robinson, podezřelý z Kirkovy vraždy

Američtí vyšetřovatelé zadrželi Tylera Robinsona, 22letého muže z Utahu. Je podezřelý z vraždy konzervativního aktivisty a podporovatele amerického prezidenta Donalda Trumpa – Charlieho Kirka....

12. září 2025  19:56

Volby do Poslanecké sněmovny 2025 ONLINE: Podle průzkumu chtějí Češi za premiéra Babiše

Sledujeme online

Volby do Poslanecké sněmovny se v Česku konají 3. a 4. října. Sledujte předvolební kampaň, volby samotné i povolební vyjednávání v podrobné online reportáži iDNES.cz.

12. září 2025  19:14

Osobák nedal na křižovatce přednost tahači. Srážka na Kladensku má dva mrtvé

U obce Žižice na Kladensku na silnici 1/16 se v pátek odpoledne střetla dvě vozidla. Dva lidé na místě svým zraněním podlehli. Komunikace je v tomto úseku dočasně uzavřená a přítomné jsou složky...

12. září 2025  18:43

V USA dopadli Kirkova vraha. Trump pro něj chce trest smrti

Guvernér Utahu Spencer Cox oficiálně oznámil zadržení Tylera Robinsona, podezřelého z vraždy konzervativního aktivisty Charlieho Kirka. O dopadení vraha již předtím informoval prezident Donald Trump....

12. září 2025  14:17,  aktualizováno  18:31

Sto pokladů čínských císařů je poprvé v Evropě. Hostí je Národní muzeum

Občas se říká, že na čínských e-shopech se najde všechno. Poklady pravé Číny ale najdete úplně jinde, v pražském Národním muzeu. „Poprvé v Evropě je vystaven jeden z největších pokladů čínského umění...

12. září 2025  18:25

NATO reaguje na incident s drony v Polsku. Posílá na východ hlavně více letadel

Generální tajemník NATO Mark Rutte oznámil v reakci na středeční narušení polského vzdušného prostoru vznik operace Eastern Sentry (Východní stráž), která posílí ochranu východního křídla aliance....

12. září 2025  18:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.