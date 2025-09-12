Většina obětí byli studenti, uvedla státní tisková agentura pro server arabnews.com.
Při ztroskotání jiné lodi o den dříve zahynulo 86 lidí.
Obě nehody se staly v Rovníkové provincii, jejich příčina ale není zatím jasná. Podle úřadů může být na vině překročení kapacity plavidel nebo plavba v noci.
Místní občanská iniciativa viní z nehody vládu a tvrdí, že počet obětí je vyšší. Úřady nebyly okamžitě k zastižení, aby se k věci vyjádřily.
Tragické lodní nehody jsou v Kongu časté, například v dubnu při takové nehodě zemřelo nejméně 148 lidí. Příčinou bývá překročení kapacity lodi a obecné nedodržování předpisů.
Říční doprava je v Kongu hojně využívaná, zejména v odlehlých oblastech, kde jsou špatné silnice či zcela chybí dopravní infrastruktura. V uplynulých letech při lodních neštěstích v zemi s více než 100 miliony obyvatel zahynuly stovky lidí.