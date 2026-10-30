Neexistují žádné schválené léčebné postupy ani vakcíny proti vzácnému kmeni Bundibugyo, který je příčinou epidemie v této středoafrické zemi.
Opožděné odhalení, konflikty a přetížené zdravotnické služby přispěly k tomu, že se virus šíří rychleji než při předchozích epidemiích. Postihlo osm z 26 konžských provincií, přičemž k mnoha úmrtím došlo mimo léčebná centra.
|
Nejhorší epidemie v historii země. Ebola se v Kongu šíří exponenciálně, varuje OSN
Letošní epidemie je druhou největší v historii, hned po té z let 2014–2016, která nakazila přes 28 600 lidí a zabila více než 11 tisíc v Guineji, Libérii a Sierra Leone.
Minulý týden se Nigérie stala čtvrtou africkou zemí, která nahlásila případ eboly, čímž se geografický rozsah epidemie rozšířil do západní Afriky. Východoafrické země Keňa a Uganda rovněž nahlásily případy.