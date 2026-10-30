Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Epidemie eboly v Kongu zabila více než pět tisíc lidí, uvedla vláda

Autor: ,
  22:28
Pracovník Lékařů bez hranic se v centru pro léčbu eboly v konžské Mangině...

Pracovník Lékařů bez hranic se v centru pro léčbu eboly v konžské Mangině chystá na vstup do zóny vysokého rizika – kde leží nakažení. Zůstat tam smí hodinu. V ochranném oblečení je horko, špatně se v něm dýchá a je těžké. S přibývajícím časem roste riziko případné chyby a vlastní nákazy. Ebola je vysoce nakažlivá a může zabít až 90 procent nemocných. Přenáší se při kontaktu s krví, sekrety a tělesnými tekutinami nemocného. Proto je nutný ochranný oblek. | foto: Carl Theunis/Lékaři bez hranic

Několik desítek zaměstnanců jednoho z center pro boj s ebolou ve městě Rwampara...
Několik desítek zaměstnanců jednoho z center pro boj s ebolou ve městě Rwampara...
Několik desítek zaměstnanců jednoho z center pro boj s ebolou ve městě Rwampara...
Několik desítek zaměstnanců jednoho z center pro boj s ebolou ve městě Rwampara...
10 fotografií
Počet obětí eboly v Kongu překročil hranici pět tisíc, informovala data tamní vlády. Úřadům se stále nepodařilo dostat nejhorší epidemii v historii země pod kontrolu. Od jejího vyhlášení v polovině května se virem nakazilo více než 10 tisíc lidí.

Neexistují žádné schválené léčebné postupy ani vakcíny proti vzácnému kmeni Bundibugyo, který je příčinou epidemie v této středoafrické zemi.

Opožděné odhalení, konflikty a přetížené zdravotnické služby přispěly k tomu, že se virus šíří rychleji než při předchozích epidemiích. Postihlo osm z 26 konžských provincií, přičemž k mnoha úmrtím došlo mimo léčebná centra.

Nejhorší epidemie v historii země. Ebola se v Kongu šíří exponenciálně, varuje OSN

Letošní epidemie je druhou největší v historii, hned po té z let 2014–2016, která nakazila přes 28 600 lidí a zabila více než 11 tisíc v Guineji, Libérii a Sierra Leone.

Minulý týden se Nigérie stala čtvrtou africkou zemí, která nahlásila případ eboly, čímž se geografický rozsah epidemie rozšířil do západní Afriky. Východoafrické země Keňa a Uganda rovněž nahlásily případy.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Slapy se mění v pustinu. Obnažené břehy odkryly množství odpadu i vraky aut

Vodní nádrž Slapy - Zrůbek, Vestec. Místy je už tak málo vody, že se dá...

Hladina Slapské přehrady ustoupila tak, že ji na některých místech lze přebrodit. Kvůli extrémnímu hydrologickému suchu klesla o desítky metrů a odkryla tak nejen obrovské množství vzácných škeblí,...

KVÍZ: Otíka zná každý. Poznáte ale i další postavy z českých filmů?

János Bán slaví sedmdesátiny, pro včechny je navždy Otík

Známé filmy možná poznáte během několika sekund, ale co jména jejich hrdinů a vedlejších postav? Otestujte si, jak dobře se orientujete v české a československé kinematografii. O voucher na Chytrý...

OBRAZEM: Vřelá přivítání a pouze jeden exprezident. Politici se potkali na Hradě

Bývalý premiér Mirek Topolánek s europoslancem Alexandrem Vondrou na předávání...

Vladislavský sál Pražského hradu se 28. října krátce před 20. hodinou naplnil hosty. Na slavnostní ceremoniál, při němž prezident Petr Pavel u příležitosti výročí vzniku samostatného Československa...

Město, kde lidé jedí trávu. Fotograf pronikl do rozbombardovaných Olešek

V Oleškách zavládl první den humanitárního příměří. Město na levém břehu Dněpru...

Dobré zprávy z Ukrajiny. V okupovaných Oleškách už třetí den vládne humanitární příměří. Město na levém břehu Dněpru je téměř pět let pod kontrolou ruské armády a situace posledních asi dvou tisíc...

Tohle jste přehnali. Tisíce lidí bouřily v Praze za poplatky ČT a ČRo, bude Letná

Tisíce lidí demonstrovaly na pražském Staroměstském náměstí proti zrušení...

Tisíce lidí se shromáždily na pražském Staroměstském náměstí, aby protestovaly proti vládnímu záměru zrušit televizní a rozhlasové poplatky. „Máme toho dost“ či „svobodu“ skandovaly davy. Demonstraci...

Epidemie eboly v Kongu zabila více než pět tisíc lidí, uvedla vláda

Pracovník Lékařů bez hranic se v centru pro léčbu eboly v konžské Mangině...

Počet obětí eboly v Kongu překročil hranici pět tisíc, informovala data tamní vlády. Úřadům se stále nepodařilo dostat nejhorší epidemii v historii země pod kontrolu. Od jejího vyhlášení v polovině...

30. října 2026  22:28

U polského Ústavního soudu zasahuje policie, opozice hovoří o převratu

Polská policie zasahuje u Ústavního soudu ve Varšavě, kde se mimo jiné sešli...

V Polsku se vyostřil spor o Ústavní soud, u budovy zasahuje policie. Opozice hovoří o převratu, polský premiér Donald Tusk zase o obnovení právního státu. Prezident Karol Nawrocki zrušil svou cestu...

30. října 2026  19:27,  aktualizováno  22:15

USA prodají pět set střel pro systém Patriot Ukrajině, uvedlo ministerstvo

ilustrační snímek

Americké ministerstvo zahraničí dnes oznámilo, že schválilo prodej 500 střel PAC-3 do systémů protiraketové obrany Patriot Ukrajině. Odhadovaná cena je 2,1 miliardy dolarů (45,8 miliardy Kč) a...

30. října 2026  21:16,  aktualizováno  21:34

Dukovany v noci neplánovaně odstaví třetí blok. Důvodem je drobná netěsnost

První administrativní budova vedení a přípravných týmů nové elektrárny už byla...

Jaderná elektrárna Dukovany začala kolem 20:00 snižovat výkon třetího bloku. V noci ho neplánovaně odstaví kvůli drobné netěsnosti jedné z armatur, která byla objevena při standardních kontrolách....

30. října 2026  20:46

Exposlankyni ANO Balaštíkovou obvinili ze zneužití hygieny ke kontrolám firem manžela

Tisková konference hnutí ANO. Hovoří Margita Balaštíková. (18. dubna 2023)

Kriminalisté obvinili bývalou poslankyni za hnutí ANO Margitu Balaštíkovou kvůli podezření z ovlivňování kontrol zlínské krajské hygienické stanice. Uvedla to Česká televize (ČT). Policisté stíhají v...

30. října 2026  20:17

Desítky tisíc Italů vyšly znovu do ulic, pálili fotky premiérky Meloniové

V Neapoli na demonstraci konané v pátek lidé pálili fotografie premiérky...

Desítky tisíc lidí vyšly v pátek do ulic Říma, Milána, Turína, Neapole, Palerma a dalších italských měst protestovat proti pravicové vládě premiérky Giorgie Meloniové. Demonstranti viní vládu z růstu...

30. října 2026  18:22,  aktualizováno  20:12

Jiskřička naděje. Olešky naznačily, že Kyjev a Moskva se mohou dohodnout

Premium
Ruští vojáci otevírají humanitární koridor do ukrajinských Olešek. (27. října...

Ve válce na Ukrajině se objevila věc nevídaná: klid zbraní. Šestidenní lokální příměří v Oleškách podle optimistických hlasů nabízí návod, jak překonat hlubokou nedůvěru mezi Moskvou a Kyjevem....

30. října 2026

Takhle jste to myslel, starosto? Londýnské Oxford Street pro pěší zatím vládne chaos

Z nejslavnější ulice v Londýně Oxford Street na začátku týdne zmizela auta i...

Z nejslavnější nákupní ulice v Londýně na začátku týdne zmizela auta i hromadná doprava. Optimistická vize starosty Sadiqa Khana, podle niž se měla Oxford Street stát klidnou zónou pro pěší, však...

30. října 2026

Meta se dohodla s dvěma dospívajícími uživatelkami na mimosoudním vyrovnání

ilustrační snímek

Americká technologická společnost Meta Platforms se dohodla na mimosoudním vyrovnání sporu se dvěma dospívajícími uživatelkami, které ji zažalovaly za údajně návykový charakter sociálních sítí...

30. října 2026  19:48

Jak lidé reagují na newslettery? 10 statistik z 9 milionů e-mailů

Komerční sdělení
Jak lidé reagují na newslettery? 10 statistik z 9 milionů e-mailů

Dvě třetiny kliknutí míří zpět na web odesílatele a nejhůře si vedou e-maily s obecným předmětem „Novinky“. Vyplývá to z analýzy zhruba 10 000 kampaní (9 milionů e-mailů), které 120 firem a...

30. října 2026  19:23

Dámské kotníkové boty ze semiše - návrat jemných textur a teplých zemitých tónů

Komerční sdělení
Dámské kotníkové boty ze semiše - návrat jemných textur a teplých zemitých tónů

Podzimní a jarní móda se pravidelně vrací k přírodním materiálům, které botám dodávají měkkost a vizuální hloubku. Semišová kůže představuje materiál s matným povrchem a jemnou vlasovou strukturou,...

30. října 2026  19:07

Kanada s EU založí Alianci pro budoucnost, zní ze summitu

Předseda Evropské rady António Costa, kanadský premiér Mark Carney a šéfka...

Evropská unie a Kanada chtějí do summitu v roce 2027 upřesnit podobu užšího přidružení Kanady k Unii, které nebude znamenat plné členství. Stojí to závěrečném prohlášení z dvoudenního summitu, který...

30. října 2026  18:06,  aktualizováno  18:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.